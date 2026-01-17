I social e il cerotto sulla bocca: cosa non torna ancora sulla morte di Annabella Martinelli

Il ritrovamento del corpo senza vita di Annabella Martinelli, la ragazza di 22 anni scomparsa il 6 gennaio da Teolo (Padova), ha sconvolto l'Italia. La giovane, morta in un bosco in località Villa di Teolo, aveva effettivamente espresso un profondo malessere negli ultimi messaggi lasciati sui social, tuttavia ci sono degli elementi che stanno generando domande.

Gli inquirenti ritengono che il suo sia stato un gesto volontario, ma come spiegare il cerotto trovato a coprire le labbra della 22enne? Che cosa significa? Gli investigatori, che per il momento escludono la partecipazione di un altro soggetto, ritengono che il cerotto sia un dettaglio voluto dalla stessa Annabella. Si sarebbe dunque trattato di una scelta autonoma, motivata forse dalla volontà di non emettere grida o versi, oppure di lasciare un ultimo messaggio riconducibile al silenzio.

Altri elementi rinvenuti vicino al corpo sono le bibite e gli avanzi di una pizza, che per adesso non fanno pensare all'aggiunta di altre persone. Nello zaino rosso che la ragazza portava con sé sono stati rinvenuti una corda e dei biglietti in cui si parla proprio dell'intenzione di farla finita. Ci sarebbe anche un messaggio d'addio lasciato ai genitori. Tutti i reperti saranno esaminati per fugare ogni dubbio sulla possibilità che siano coinvolte altre persone. Si cercherà infatti il DNA.

Tuttavia, oltre al dettaglio del cerotto, ci sarebbe anche una conversazione social che ha destato l'attenzione degli inquirenti. La scorsa estate, conversando con un giovane, Annabella avrebbe espresso del timore per la propria incolumità. La 22enne parlava di un uomo ossessivo e del tutto incapace di accettare un rifiuto.

Gli investigatori stanno indagando sulla questione, e ritengono che ciò non sia correlato con la morte della giovane donna.

Ad ogni modo, a chiarire la dinamica sarà probabilmente l'autopsia. L'esame autoptico è stato fissato per martedì 20 gennaio e farà definitivamente luce sulle cause del decesso.