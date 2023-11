Anziana cade dal balcone e muore: arrestata la badante

C'è una svolta nelle indagini per la morte di Rosanna Aber, la 77enne morta dopo essere precipitata dal balcone del suo appartamento a Colognola (Bergamo) ad aprile del 2022. La badante ucraina che si occupava dell'anziana è stata arrestata mercoledì 15 novembre con l'accusa di omicidio e utilizzo indebito della carta bancomat. Stando a quanto apprende l'Ansa da fonti vicine all'inchiesta, quel giorno la vittima aveva scoperto che la collaboratrice domestica le aveva sottratto duemila euro dal conto corrente. Circostanza che, secondo chi indaga, avrebbe innescato il delitto.

Il decesso dell'anziana

La tragedia si consumò il 22 aprile 2022 in una palazzina di via Einstein a Colognola, comune alle porte di Bergamo. Rosanna Aber volò giù dal quarto piano schiantandosi al suolo. Alcuni ragazzini del circondario, che loro malgrado avevano assistito alla drammatica scena, allertarono immediatamente i soccorsi. Purtroppo, però, per l'anziana non ci fu nulla da fare. La comitiva di adolescenti riferì alla polizia di un acceso diverbio pochi minuti prima che la 77enne precipitasse nel vuoto.

Le ipotesi

Sulle prime gli investigatori ventilarono l'ipotesi di una caduta accidentale. Circostanza poi smentita dai successivi accertamenti della Scientifica: troppo alta la balaustra per la 77enne che, tra l'altro, aveva anche un piccolo deficit di equilibrio. A quel punto si pensò al gesto estremo, il suicidio. Ma la donna non aveva mai dato segnali di sofferenza psichica o malessere. Anzi. Pochi giorni prima di morire, Rosanna aveva saldato in una agenzia viaggi il conto per un suo imminente viaggio all'estero.

I sospetti sulla badante

Nei mesi successivi, le indagini hanno preso una piega inaspettata. I sospetti degli inquirenti sono ricaduti sulla badante ucraina dell'anziana, l'unica persona presente in casa al momento della tragedia. Stando a quanto emerso dagli accertamenti della Squadra Mobile, quella stessa mattina Rosanna era andata in banca per verificare il motivo di alcuni ammanchi sul suo conto corrente. A quel punto avrebbe scoperto che la colf le aveva sottratto almeno 2mila euro: questo sarebbe, per gli investigatori, il movente del delitto. Oggi la donna è stata arrestata e trasferita in carcere in attesa dell'interrogatorio di garanzia.