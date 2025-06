Anziano accoltellato nella sua villetta, la nuora finisce in manette

Ascolta ora 00:00 00:00

Un uomo di 87 anni, Romolo Baldo, è stato trovato morto nella sua casa di Saronno, in provincia di Varese, al confine con le province di Milano e Monza. Sul corpo aveva ferite da arma da taglio. I carabinieri hanno da subito concentrato i sospetti sull’ambito familiare della vittima. In particolare la nuora dell’anziano è stata portata in caserma e sentita a lungo. Infine, in serata, è stata fermata con l’accusa di omicidio.

La donna, Elena Pagani, ha 41 anni. L’87enne sarebbe stato ucciso a coltellate. È stato trovato morto in casa ieri in tarda mattinata. Dopo la prima chiamata al 112 sul posto sono intervenuti, insieme al personale sanitario che ha constatato il decesso dell’anziano, i carabinieri della compagnia di Saronno. L’arma del delitto sarebbe un coltello. Baldo, vedovo da anni, aveva due figli, un maschio e una femmina. Viveva con il figlio e la compagna di quest’ultimo in via Pio XI, in una villetta a schiera in fondo alla strada periferica che confina con la campagna. La zona è quella di Cascina Ferrara, a Est della cittadina. La figlia, che andava spesso a trovare il genitore, abita poco lontano.

In un primo momento si era diffusa la notizia che a dare l’allarme fosse stato un vicino di casa. Poi però è stato ricostruito che la nuora della vittima avrebbe chiamato il marito spiegandogli quello che era appena successo e l’uomo a sua volta ha allertato i carabinieri. Al loro arrivo nella casa i militari avrebbero trovato, oltre al cadavere dell’anziano, la donna in soggiorno seduta sul divano con ancora il coltello in mano. Per ora sul movente del delitto non trapelano informazioni.

Gli investigatori hanno subito ascoltato i vicini di Romolo Baldo, che avrebbero riferito di non aver notato né sentito alcunché di strano. Si sono accorti che qualcosa era successo solo all’arrivo di ambulanza e forze dell’ordine, intorno alle 11 di ieri. Per le indagini, coordinate dal pm di Busto Arsizio, sono intervenuti anche il medico legale di Pavia e i carabinieri della Sezione rilievi scientifici e del Reparto operativo di Varese. Dalle prime testimonianze raccolte risulta che la famiglia dell’anziano ucciso fosse molto tranquilla e che non avesse avuto litigi particolari con nessuno.

Per ore i carabinieri hanno interrogato la nuora dell’87enne nella caserma della compagnia di Saronno. La probabile svolta nel caso di omicidio è arrivata in poche ore. Romolo Baldo era molto conosciuto in zona e viene descritto come una persona ancora attiva, che ad esempio frequentava gli orti comunali accanto a casa sua.

