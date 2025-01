Gli appostamenti e i dolcetti. Così la coppia ha pianificato il rapimento della neonata

Ascolta ora 00:00 00:00

Rosa Vespa e Aqua Moses avrebbero pianificato il rapimento della piccola Sofia alcuni giorni prima che, lunedì 20 gennaio, la neonata venisse al mondo nella clinica Sacro Cuore di Cosenza. Marito e moglie, 51 anni lei e 43 lui, sono stati arrestati in flagranza di reato a poche ore dal sequestro, avvenuto nel tardo pomeriggio ieri. La piccina, che per fortuna sta bene, questa mattina è tornata tra le braccia di mamma e papà.

Gli appostamenti e i dolci alle partorienti

Per giorni moglie e marito hanno monitorato gli ospedali e fatto appostamenti nelle cliniche del Cosentino. L'obiettivo era quello di conoscere le partorienti e sapere quando avrebbero dato alla luce i rispettivi figli. Al fine di giustificare la loro presenza all'interno della struttura prescelta acquistavano dolci da portare alle future mamme, comportandosi cioè come normali parenti. In questo modo, non solo riuscivano a bypassare agevolmente i controlli delle guardie all'ingresso, ma anche a garantirsi una copertura nell'eventualità in cui si fossero imbattuti nel personale sanitario.

Il rapimento di Sofia

Alla fine la scelta è ricaduta sulla piccola Sofia, che Valeria Chiappetta, già madre di un bimbo, ha partorito lunedì mattina. Come ricostruisce il Corriere della Sera, ieri pomeriggio la coppia è arrivata al Sacro Cuore a bordo di una Giulietta. Aqua Moses è rimasto nella reception della clinica. Rosa Vespa ha indossato una mascherina chirurgica e si è diretta nella stanza dove era ricoverata la neo mamma. In quel momento la bimba era tra le braccia della nonna. La 51enne, spacciandosi per un'infermiera, ha detto di dover portare la neonata in pediatria. E così ha potuto allontanarsi con la piccina senza destare sospetti.

La tutina azzurra

Una volta rientrati a Castrolibero, prima di entrare in casa e incontrare i parenti, Rosa ha sostituito la tutina rosa della neonata con quella azzura. Un dettaglio non trascurabile dal momento che la coppia, pochi giorni prima, aveva annunciato su Facebook la nascita di un maschietto.

Dopo tanta attesa il nostro miracolo è arrivato!

Alle ore 20,00 di oggi è nato Ansel. Mamma e papà ti amano!

- si legge nel post pubblicato sul social della 51enne -". Sullo sfondo le foto di due piccole manine.