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Cronaca nera |Ostia

Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine: soccorse e portate in ospedale

È successo stamane. Una volante della polizia impegnata nei controlli per il Giro d’Italia ha intimato l’alt a un’auto con a bordo due ragazzi e che non si è fermata

Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine: soccorse e portate in ospedale
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Due ragazze, probabilmente minorenni, sono state investite da un'auto in fuga dalla Polizia a Ostia, a sud di Roma. Sono state soccorse e trasportate in ospedale. Dalle prime informazioni, tutto è nato quando una volante del commissariato - impegnata nei servizi di controllo per il Giro d'Italia - ha notato una macchina sospetta intimandole l'alt. La vettura è scappata facendo scattare l'inseguimento.

Il veicolo è stato poi bloccato dopo che ha provocato un incidente in cui è rimasta coinvolta anche una vettura della polizia. Nell'abitacolo sono stati trovati arnesi da scasso. I due ragazzi a bordo sono stati arrestati.

Articolo in aggiornamento

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