Auto nel Po a Casalmaggiore, la conferma dell'autopsia: "Lorena è stata uccisa"

Ascolta ora 00:00 00:00

Si profila una svolta significativa nelle indagini relative alla morte di Lorena Vezzosi e Stefano Del Re, la coppia di ex coniugi finiti nel Po con l'auto a Casalmaggiore lo scorso venerdì notte. Come anticipa il Corriere della Sera, l'autopsia avrebbe confermato che la 51enne è stata accoltellata. Il condizionale è d'obbligo dal momento che manca ancora l'ufficialità. Tuttavia l'esito dei primi accertamenti sembra suffragare l'ipotesi dell'omicidio-suicidio al vaglio degli investigatori.

Lorena accoltellata prima di finire nel Po

L'autopsia è stata eseguita questa mattina presso l'ospedale Maggiore di Cremona. A quanto trapela, Vezzosi sarebbe stata uccisa dall'ex marito prima che l'Opel Astra di lui si inabissasse nel fiume. Il 53enne potrebbe averla accoltellata durante il tragitto da Sant'Arcangelo di Romagna (Rimini), dove abitavano da separati, verso il territorio Casalasco, di cui erano originari entrambi. Oppure, l'altra ipotesi, è che Del Re potrebbe averla tramortita quando erano ancora a casa. Al momento la procura di Cremona e i carabinieri, titolari delle indagini, mantengono massimo riserbo sui dettagli della vicenda in attesa di ulteriori dettagli investigativi.

I video

In un primo momento era sembrato un drammatico incidente stradale: l'auto a velocità folle che finisce nell'argine e la coppia che rimane intrappolata all'interno dell'abitacolo. Ma poi, i video estrapolati dalle telecamere di sorveglianza puntate sul luogo della tragedia hanno aperto un nuovo scenario, quello dell'omicidio-suicidio per l'appunto. Nei filmati si vede Stefano Del Re che sporge un braccio fuori dal finestrino mentre l'auto galleggia al di sotto del pontile. L'ex moglie, invece, resta immobile per tutto il tempo. Da qui il sospetto che la donna potesse essere già morta prima che la vettura sprofondasse.

Il saluto al padre

Attorno alle ore 20 di venerdì, Del Re era passato dai suoi genitori per un saluto. La visita a sorpresa aveva colto impreparati i familiari, poiché il 53enne non era solito presentarsi a casa senza preavviso. L'uomo aveva raccontato a suo padre di avere in programma un cena con l'ex moglie e che lei lo attendeva in macchina.

E invece, poco dopo, si è lanciato nel Po con il corpo già esanime di Lorena adagiato sul sedile al lato passeggero. Quando i cadaveri sono stati recuperati, sabato mattina, avevano ancora le cinture di sicurezza allacciate.