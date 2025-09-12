Auto rubata contro un palo dopo un inseguimento della polizia: muore un 18enne albanese

Incidente stradale alle 5 di questa mattina in via Murri a Bologna. Dalle prime informazioni sembra che un veicolo, durante un inseguimento con la Polizia, si sia schiantato contro un palo della luce e contro altre vetture in sosta. Nello schianto è morto un giovane di 18 anni di origine albanese. Con lui a bordo dell'auto, risultata rubata, c'era un altro connazionale, 19enne, rimasto ferito. Il sinistro si è verificato all'altezza dell'incrocio con via dei Lamponi. Al momento via Murri è chiusa per i rilievi.

I due giovani a bordo dell'auto - un'Audi - si sarebbero dati alla fuga non fermandosi a un controllo della volante. La macchina su cui viaggiavano è risultata rubata, ed è stata notata dagli agenti in via Tolmino. L’equipaggio della volante si è avvicinato per un controllo mentre la vettura era ferma al semaforo rosso, ma appena è scattato il verde i due ragazzi sono partiti a velocità elevata. A quel punto è scaturito un inseguimento durato alcuni minuti su via Andrea.

Data la velocità sostenuta, la volante li ha persi e proseguendo sulla strada ha poi trovato l'auto incidentata contro un palo. La Questura specifica, inoltre, che la volante non è mai entrata in contatto con la vettura in fuga anche perché sembra che gli agenti a bordo li avessero persi di vista.