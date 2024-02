"Aveva paura di quella coppia". I retroscena della strage di Palermo

È ancora agli esordi l’indagine sulla strage di Altavilla Milicia: quel che è certo è che hanno perso la vita Antonella Salamone, con i figli Kevin ed Emanuel. La morte è stata annunciata con una chiamata alle forze dell’ordine: Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, si è autoaccusato dei fatti, ma le dinamiche appaiono lontane dall’essere chiarite, anche se qualche dettaglio ancora ipotetico è trapelato. I due figli, di 16 e 5 anni sarebbero stati torturati e strangolati, il corpo della moglie sarebbe stato bruciato. “ È in uno stato di choc totale. Fa capire che non si è reso conto di quello che è successo. Non ha raccontato molte cose che hanno a che fare con la vicenda in sé ” ha spiegato il legale dell’uomo Giancarlo Barrecato.

Al vaglio degli inquirenti le posizioni di due amici che erano stati ospiti nella casa, Sabrina Fina e Massimo Carandente, chiamati in questi giorni “Fratelli di Dio”. Sono stati arrestati e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Dalle parole della famiglia di Salamone però, quest’amicizia non sarebbe stata bilaterale. Un’amica di Antonella ha spiegato a “Chi l’ha visto?” in merito alla coppia: “ Lei me ne aveva parlato. Non le piacevano. Dice che loro istigavano i suoi famigliari, marito e figli, e la mettevano contro. Aveva parlato con me e la cognata in videochiamata ”.

La madre di Antonella e nonna dei ragazzi non aveva subodorato nulla: “ Mia figlia un giorno mi ha detto che c’era questa coppia, che doveva andare a casa sua. Per me era una coppia di credenti, mi sono detta: pregheranno assieme ” ha commentato la signora Rosalia. Nonna Rosalia ha espresso il desiderio di adottare la figlia maggiore, la 17enne sopravvissuta e che forse sta aiutando gli inquirenti a comprendere cosa sia accaduto. La giovane si trova ora in una comunità protetta.

I sensi di colpa attanagliano il fratello di Antonella, Calogero Salamone. L’uomo vive a Novara, e più volte la sorella l’avrebbe invitato a stare da lei: all’inizio pensava solo che fosse per trascorrere del tempo insieme, col senno di poi si chiede se non si trattasse di una richiesta d’aiuto che non è riuscito a comprendere in tempo. “ Queste persone - ha aggiunto Calogero sulla coppia indagata - sono state contattate da mio cognato tramite i social. Da lì è partito tutto. Mia sorella ci raccontava delle sue paure. Lei si sentiva colpevole perché la facevano sentire colpevole di avere demoni ”.