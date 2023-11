"Aveva proposte violente contro la chiesa". Espulso fondamentalista islamico

Aveva mostrato a quanto sembra una certa intolleranza verso la simbologia della tradizione cristiana, in più occasioni. In altri casi, avrebbe persino annunciato il proposito di voler intervenire intraprendendo azioni offensive e drastiche contro luoghi di culto e simboli cristiani. E proprio a causa delle sue posizioni religiose oltranziste è stato espulso dall'Italia nelle scorse ore. Un'espulsione dovuta a motivi di sicurezza, scongiurando il rischio che la persona in questione potesse attuare i propositi espressi o mettere perfino in pratica un attentato. Protagonista della vicenda che arriva da Montebelluna (una cittadina in provincia di Treviso) è un giovane di 25 anni originario del Marocco, arrivato sul suolo italiano nel 2020. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, il cittadino straniero aveva già catturato l'attenzione della polizia di Prevenzione, a causa di alcuni suoi atteggiamenti da fondamentalista islamico reputati potenzialmente pericolosi.

A mettere al corrente le istituzioni di questa potenziale criticità sarebbe stata anche l'associazione Attawasol, che gestisce la moschea locale. Secondo l'ex-presidente dell'associazione, il venticinquenne nordafricano appariva spesso " arrabbiato ed aveva proposte violente contro la chiesa" sulla base di quanto dichiarato alla testata Antenna 3 . E questi suoi comportamenti avrebbero destato a quanto sembra una certa preoccupazione anche all'interno della stessa comunità islamica locale. "Il ragazzo non é un frequentatore regolare né un socio dell'associazione Attawasol, ha frequentato la sede non più di due volte - le parole dell'ex-presidente di Attawasol, Ajouguim Abdellah, riportate dalla testata TrevisoToday - però quando alcuni soci hanno sentito le sue proposte strane, si sono rivolti all'amministrazione. Che ha consigliato a tutti di denunciare qualsiasi atto di violenza o intenzione di integralismo, alle strutture specifiche, sanitarie per la cura o di sicurezza per la procedura".