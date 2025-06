Aveva sconfitto Sinner: tennis in lutto per la morte di Tobias Tappeiner

Ascolta ora 00:00 00:00

Un dolore immenso ha sconvolto la città di Bolzano e il mondo del tennis che piangono la morte del giovane 24enne Tobias Tappeiner a causa di un incidente autostradale sulla A22 del Brennero perché guidava contromano. A essere fatale è stato lo scontro con una vettura occupata da una famiglia dell'Alto Adige che si stava recando in vancanza al mare (tutti feriti padre, madre e i tre figli). Come moltissimi ragazzi della sua età, sui social mostrava scene di vita quotidiana e anche una foto con Jannik Sinner che aveva battuto in un torneo Under 12 a Bressanone nel 2014.

La dinamica dell'incidente

I fatti risalgono alla giornata di domenica 15 giugno quando, per cause inspiegabili e ancora da accertare, il giovane ha imboccato nel senso di marca sbagliato lo svincolo all'altezza di Bolzano Sud. La Polizia stradale è a lavoro per cercare di capire come sia possibile che il 24enne abbia sbagliato imboccando la carreggiata in senso opposto. Tappeiner viveva a San Paolo di Appiano e lavorava come istruttore nella Scuola di tennis del circolo di via Martin Knoller a Bolzano per la quale giocava nel campionato di B1. La Procura di Bolzano ha deciso che non sarà eseguita nessuna autopsia.

L'amicizia con Sinner

Come accennato, rimane storico il successo contro il numero uno del tennis mondiale, Jannik Sinner, che ha sconfitto nell'occasione sopra menzionata con il punteggio di 7-6, 6-3 ma le sfide tra i due erano state diverse vista l'età molto simile (Sinner ha un anno in meno). Come ricorda il quotidiano Alto Adige, insieme avevano anche affrontato diverse trasferte rappresentando la squadra dell'Alto Adige. Sui social c'è una foto che li mostra insieme e sorridenti pubblicata da Tappeiner nel 2022.

Il dolore per la morte di Tappeiner