"Aveva la testa sfondata". Alex non si è tolto la vita: è stato ucciso

All'inizio era sembrata una tragica fatalità la morte di Alex Maragon, il 26enne ritrovato senza vita martedì mattina sul greto del fiume Piave all'altezza di Ciano del Montello, nel comune trevigiano di Crocetta, dopo aver partecipato a una cerimonia sciamanica. E invece l'autopsia ha spazzato via ogni dubbio: il barman veneziano non si è suicidato né si tratta di un incidente. Stando a quanto riporta il sito di Repubblica, il medico legale Alberto Furlanetto, incaricato dalla Procura di Treviso dell'accertamento autoptico, avrebbe evidenziato numerose ferite sulla testa del barman veneziano, verosimilmente inferte con un oggetto contundente.

In un primo momento era stato ipotizzato che Alex fosse morto a seguito di una caduta accidentale in acqua, forse per via del terreno scivoloso che circonda il fiume Piave in quella zona. Ma poi, col trascorrere delle ore, sono spuntati retroscena sempre più ambigui e inquietanti.

Come l'eventualità che il giovane possa aver consumato un infuso di(una sostanza psichedelica) durante il raduno sciamanico a cui aveva partecipato sabato sera presso l'Abazia di Santa Bona, a Vidor, in provincia di Treviso. Oltre alle due pozioni del potente allucinogeno, pare che il ragazzo si sia sottoposto anche a un'iniezione di veleno di rana amazzonica sapo/kambo, per alleviare i sintomi dell'asma.