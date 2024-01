La gita in barca, il meteo estremo poi l'incidente: un morto e un disperso a Massaciuccoli

Un morto e un disperso, con i soccorritori e gli esponenti delle forze dell'ordine ancora al lavoro per gli accertamenti del caso e per ritrovare la persona della quale nessuna ha più notizie. Questo il drammatico bilancio dell'incidente che poche ore fa è costato la vita a Giorgio Montemagni, un viareggino di 67 anni, dopo essere uscito in barca con un amico sul lago di Massaciuccoli. Sull'imbarcazione, rovesciatasi con tutta probabilità a causa del maltempo che da giorni sta affliggendo varie zone della Toscana, c'era anche un altro uomo di 53 anni, per i quali le ricerche sono ancora in corso. Una vicenda che arriva dalla provincia di Lucca, per la precisione del tratto dello specchio d'acqua nei pressi di Torre del Lago (una delle frazioni del Comune di Viareggio). Secondo quanto ricostruito dalla stampa locale, i due uomini avevano deciso di uscire in barca sul lago, nella mattinata odierna.

Avrebbero forse dovuto fare ritorno a casa già per l'ora di pranzo, ma i familiari non avrebbero ricevuto alcuna notizia. L'allarme è quindi scattato intorno alle 14:40: sono a quanto pare stati i parenti, preoccupati dalla loro assenza, a richiedere i soccorsi e a mettere al corrente i soccorritori della situazione. Sul posto sono quindi intervenuti il 118, i vigili del fuoco, l’automedica e l'ambulanza della Croce Verde di Viareggio, oltre alla polizia e ai carabinieri. Il corpo del sessantenne è stato trovato nell'area del maneggio: i sanitari lo hanno soccorso, ma non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Forze dell'ordine, pompieri e soccorritori stanno ancora cercando il cinquantatreenne, il quale risulterebbe ancora disperso. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, l'imbarcazione potrebbe essersi rovesciata a causa delle pessime condizioni meteo, considerando la pioggia insistente riversatasi da qualche giorno sulla regione. Le prossime ore saranno ad ogni modo decisive, anche per far luce sull'accaduto.

Una tragedia che si aggiunge ad un'altra avvenuta sempre stamani e sempre sulle sponde del lago Massaciuccoli, oltretutto. Stando a quel che riporta oggi il quotidiano La Nazione, stamattina (poco prima delle 8) alcuni cacciatori che si trovavano nella zona verde dello specchio d'acqua avevano chiamato i soccorsi: avevano notato un’automobile ferma da tempo con il motore acceso, nello spazio tra via della Bonifica e via della Palude. E all’interno dell'abitacolo della vettura c'era a quanto pare un quarantenne che si era tolto la vita. Un altro caso sul quale le forze dell'ordine sono già chiamate ad indagare. E nei prossimi giorni potrebbero quindi esserci ulteriori sviluppi.