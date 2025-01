Bergamo, addetto alla sicurezza di un supermercato ucciso a coltellate in pieno centro

Ascolta ora 00:00 00:00

In aggiornamento

La caccia all’uomo, poi la colluttazione e l’accoltellamento. A Bergamo un vigilante è stato ucciso poco dopo le ore 15.00 in via Tiraboschi, nei pressi del supermercato Carrefour in cui lavorava.

Il killer è in fuga: secondo quanto ricostruito da un testimone, vittime e aggressore si sono rincorsi per alcuni metri in via Tiraboschi. Poi, l'addetto alla sicurezza è stato spinto contro la vetrina di un negozio ed è caduto a terra. A quel punto, l'assassino lo ha colpito "quattro o cinque volte" con il coltello per poi scappare.