"Una bimba piangeva al telefono, la mamma ha pensato a Kata". Due donne sentite in procura

"Due giorni fa i genitori di Kata hanno ricevuto una telefonata anonima in cui si sentiva la voce di una bambina che piangeva. La mamma ha percepito che fosse la figlioletta ed è stata male". Lo racconta a ilGiornale.it Walter Piazza, l'investigatore privato ingaggiato da Katherine Alvarez, la mamma della piccola Kata, la bimba scomparsa da Firenze lo scorso 10 giugno. Poi lo 007 rivolge un appello ai rapitori: "Se tutte queste segnalazioni sono vere, chiedo ai rapitori di dare prova che la bimba è viva. Basta anche solo la foto di una scarpina o una voce registrata. Sono ancora in tempo per poter tornare indietro, non corrono alcun rischio. Ci dicano solo che è viva". Sul fronte delle indagini, ci sono importanti novità: due donne, una di origini romene, l'altra di origini peruviane, sono state prelevate dai carabinieri dall'ex hotel Astor e portate in procura per essere sentite dagli inquirenti come persone informate sui fatti.

La telefonata

C'è una telefonata che riaccende le speranze di ritrovare Kata sana e salva. "Questo telefonista anonimo ha chiamato e fatto sentire la voce di una bimba che piangeva. - spiega Walter Piazza - La mamma sembrerebbe aver riconosciuto la voce della figlioletta o, almeno, l'ha percepita come tale. Si è sentita male subito dopo la chiamata ed è stata portata in ospedale. Adesso gli inquirenti stanno valutando anche questa pista e suppongo che stiano tentando di risalire al telefonista. Speriamo si tratti di un piccolo passo indietro da parte di qualcuno dei rapitori che ha capito di averla fatta grossa".

"Delle donne tra i rapitori di Kata"

L'investigatore non esclude che tra i rapitori di Kata possano esservi anche delle donne. "Mi sembra difficile che nel rapimento di una bambina così piccola non sia coinvolta una donna. - afferma Piazza - Chiaramente si tratta di una mia supposizione, però non lo escluderei".

"Una pista interna"

I pm che lavorano al caso ipotizzano un sequestro di persona a scopo di estorsione. Una pista "possibile" secondo Walter Piazza che, però, non esclude altre circostanze. "Stiamo valutando anche l'ipotesi di una 'pista interna' - dice lo 007 - che potrebbe in qualche modo ricongiungersi a quelle al vaglio degli inquirenti. Certamente qualcosa si è mosso dall'interno, almeno questa è l'idea che mi sono fatto io". Poi conclude: "Speriamo solo che Kata sia viva e stia bene".