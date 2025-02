Bimba sbranata dal pitbull, il papà indagato per omicidio colposo

Ascolta ora 00:00 00:00

È indagato con l'ipotesi di reato per omicidio colposo il papà della piccola Giulia, la bimba di 9 mesi aggredita mortalmente dal pitbull di famiglia mentre dormiva nel letto dei genitori. La procura di Nola ha iscritto l'uomo nel registro degli indagati per mancata vigilanza sull'animale. Un atto dovuto, secondo quanto apprende l'Ansa da fonti investigative, che servirà a chiarire la dinamica della vicenda e le eventuali responsabilità del genitore.

La versione del genitore

Il 25enne ha fornito due versioni discordanti in merito all'accaduto. Quando sabato notte è arrivato all'ospedale di Acerra (Napoli), subito dopo la tragedia, ai sanitari aveva raccontato che la figlioletta era stata aggredita da un randagio in strada. Successivamente, invece, ha riferito agli investigatori che la bimba era stata addentata dal pitbull di famiglia, precisando che non si sarebbe accorto di nulla perché dormiva profondamente. Da qui la necessità di sottoporre l'uomo ai test tossicologici. Quanto al pitbull, il cui nome è Tyson, è risultato essere privo di microchip. L'altro cane tenuto in casa, un meticcio di piccola taglia, è regolarmente registrato.

I vicini di casa

L'aggressione mortale si è consumata nella notte tra sabato e domenica. La mamma della bimba era al lavoro in pizzeria ed ha appreso la drammatica notizia all'arrivo in ospedale. Sentita dagli inquirenti, la donna ha raccontato che il pitbull non avrebbe mai mostrato segni di aggressività. Ma i residenti del rione Ice Snei di Acerra, dove vive la coppia di genitori, sono di altro avviso. Alcuni vicini di casa hanno raccontato che, la scorsa estate, l'animale avrebbe aggredito il cagnolino di una residente. Tuttavia all'Asl non risultano denunce.

I cani

I due cani della coppia ora sono in custodia in un canile convenzionato con l'Asl Napoli 2 a Frattaminore. Nei prossimi giorni saranno sottoposti ad una serie di accertamenti per verificare la presenza di eventuali tracce organiche della bambina.

Infine l'abitazione della coppia è stata posta sotto sequestro per consentire i rilievi tecnici da parte della Scientifica. Restano i dubbi e il dolore per la perdita della piccola Giulia. Sullo sfondo, l'ipotesi di una tragedia annunciata.