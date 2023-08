Bimbo morto a Sharm un anno fa: "Gastroenterite mal curata. Poteva essere salvato"

Andrea Mirabile, il bimbo siciliano di 6 anni morto il 2 luglio 2022 durante una vacanza a Sharm Sharm el-Sheikh con i genitori, sarebbe deceduto per via di una gastroenterite mal curata. Lo riporta il Corriere della Sera anticipando l'esito della consulenza disposta dalla procura di Palermo che sulla tragica vicenda ha aperto un'inchiesta.

La relazione dei medici egiziani

Sul corpicino del bimbo fu eseguita una prima autopsia in Egitto. I consulenti nominati dai pm di Sharm ipotizzarono che il decesso di Andrea fosse riconducibile a un caso di malasanità. Secondo gli esperti, i medici dell'ambulatorio vicino alla struttura alberghiera dove alloggiava la coppia siciliana con il figlioletto si " sarebbero limitati a prescrivere dei farmaci per intossicazione alimentare " - scrive il Corriere.it - e non avrebbero disposto invece il ricovero del piccolo paziente.

L'inchiesta della procura siciliana

Rientrati in Italia i genitori di Andrea presentarono un esposto alla procura di Palermo. Da qui l'apertura di un'inchiesta con l'ipotesi di reato per omicidio colposo contro ignoti. I pm del capoluogo siciliano disposero una seconda autopsia sulla salma del bimbo, così da accertare le cause del decesso. Nel corso delle indagini sono state acquisite anche l'esito degli accertamenti medico-legali condotti in Egitto: una relazione di 200 pagine scritta in arabo e successivamente tradotta in italiano da un esperto nominato dalla procura.

La tragedia

La tragedia si consumò il 2 luglio del 2022. Andrea e i genitori, Rosalia Manosperti, al tempo incinta di 5 mesi, e Antonio Mirabile alloggiavano presso la struttura Sultan Garden di Sharm el-Sheik. Sia il padre che il bimbo si sentirono male mentre Rosalia accusò solo un lieve malessere. La mattina del 1° luglio i Mirabile si rivolsero alla guardia medica del posto ma furono dimessi con una diagnosi per intossicazione alimentare e la prescrizione di alcuni farmaci. Il giorno successivo, però, i sintomi non accennarono a diminuire. Anzi, le condizioni del bimbo precipitarono rapidamente. Al punto che il piccolo morì durante il tragitto in ambulanza, ancor prima di arrivare all'ospedale internazionale di Sharm el-Sheikh. I funerali di Andrea furono celebrati il 16 luglio nella chiesa di San Basilio.