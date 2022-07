Tutti i punti oscuri sulla morte del bimbo a Sharm

Andrea Mirabile, il bimbo di 7 anni morto lo scorso 2 luglio a Sharm el Sheikh, mentre si trovava in vacanza con i suoi genitori in un resort di lusso, crea ancora qualche dubbio nei pm di Palermo. Due sono le autopsie eseguite sul corpicino del bambino, una in Egitto e l’altra in Italia, che devono chiarire la causa della morte di Andrea, avvenuta in sole 36 ore dal primo malessere avvertito dal piccolo. I magistrati italiani, l'aggiunto Ennio Petrigni e il pubblico ministero Bruno Brucoli, continuano le indagini volte a cercare di dare risposte certe ai tanti interrogativi che ancora permangono.

I genitori verranno ascoltati nelle prossime ore

Nella giornata di ieri si sono svolti i funerali del bimbo nella chiesa di San Basilio, in una giornata in cui il sindaco, Roberto Lagalla, aveva disposto il lutto cittadino. Nelle prossime ore i genitori di Andrea, Antonio Mirabile e Rosalia Manosperti, verranno convocati e ascoltati dai magistrati. Il loro compito sarà quello di ricordare nei minimi particolari ogni attimo di quella tragica vacanza, chi hanno incontrato, i luoghi dove sono stati, i locali frequentati, cosa hanno mangiato e bevuto e come si è svolta la gita in barca a cui tutta la famiglia ha preso parte. Il dubbio è che la morte del bimbo, e il grave malore che ha colpito il suo papà, possano non essere stati causati da una intossicazione alimentare, come era stato invece ipotizzato inizialmente, e confermato in un secondo momento dai medici egiziani. Proprio per quanto riguarda il malore del padre, all’inizio si pensava che fosse dovuto a una intossicazione alimentare, idea però smentita dai medici del Policlinico di Palermo che lo hanno curato fino a venerdì scorso, giorno delle dimissioni. Antonio Mirabile sarebbe stato vittima di una infiammazione urinaria.

Cosa non torna

I dottori egiziani, convinti fin dal primo momento che il malessere di padre e figlio fosse dovuto a qualcosa che avevano mangiato o bevuto, avevano di conseguenza somministrato a padre e figlio dei farmaci appositi. I sintomi da loro accusati non erano però compatibili con la diagnosi: avevano infatti avuto vomito e nausea, e non dissenteria, il sintomo tipico delle intossicazioni alimentari. I genitori del bimbo hanno sempre asserito di aver mangiato solo all’interno del resort di lusso, il Sultan Garden, scegliendo i piatti dal menu à la carte, anche la sera precedente alla tragedia. Non hanno mai mangiato al buffet. Nessun altro ospite dell’albergo si è però sentito male. Lo scorso 29 giugno, come precedentemente detto, tutta la famiglia aveva preso parte a una gita in barca. Ancora da chiarire dove abbiano mangiato quel giorno, dove abbaino fatto il bagno e quali oggetti abbiano toccato.

L'arrivo della sorellina Silvia