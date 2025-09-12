Bologna, dà fuoco alla casa e tenta di strangolare il figlio. Ragazzino salvato dal cane

Tragedia sfiorata ieri sera a San Lazzaro di Savena, nel Bolognese, dove un 50enne ha tentato di strangolare il figlio minorenne e dato fuoco alla casa. Il ragazzino si è salvato grazie all'intervento di uno dei due cani presenti all'interno dell'abitazione, che lo ha sottratto alla furia del genitore. Nella notte l'uomo si è costituito, ammettendo le proprie responsabilità e confermando la versione fornita dal bambino agli investigatori. Ora si trova in carcere con l'accusa di tentato omicidio aggravato e incendio doloso.

La tragedia sfiorata

La vicenda è ancora in via di ricostruzione. Secondo quando apprende l'Ansa da fonti investigative, il 50enne si sarebbe avventato sul figlio, tentando di strangolarlo a mani nude. Il ragazzino ha provato invano a difendersi. Fino a quando il cane è sopraggiunto in suo aiuto, allontando il genitore. A quel punto il minore ha chiamato il 112, raccontando che il papà lo aveva aggredito e stava dando fuoco alla casa. Giunti sul luogo della segnalazione, i carabinieri hanno trovato l'abitazione quasi interamente avvolta dalle fiamme e i due cani di famiglia, ma nessuna traccia di padre e figlio.

L'uomo si è costituito

Per qualche minuto si è temuto il peggio. Poi, per fortuna, i militari sono stati informati che il ragazzino era stato soccorso con un'ambulanza del 118 prima del loro arrivo e trasportato nel vicino ospedale per gli accertamenti medici. La vittima, infatti, si era rifugiata in strada per sfuggire al padre. L'uomo, di cui si erano perse le tracce per qualche ora, nella notte si è costituito presso una Stazione dei Carabinieri nel Bolognese, confermando di aver aggredito il figlio durante una discussione e appiccando un incendio nell’abitazione.

La testimonianza del ragazzino

Informato il Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Bologna, i carabinieri si sono recati al pronto soccorso per raccogliere la versione del minorenne.

Il ragazzo ha spiegato di essere riuscito a mettersi in salvo grazie all’intervento di uno dei due, successivamente affidati ad un canile. Nonostante lo choc per l'aggressione subita, il bambino sta bene. Ilè statoe condotto in carcere.