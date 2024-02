Brindisi, uccide a colpi di fucile il vicino di casa e poi si suicida

Articolo in aggiornamento

Orrore a Villa Castelli, in provincia di Brindisi, dove questa mattina un uomo di 81 anni, Carmelo Cantoro, ha ucciso a colpi di fucile il vicino di casa, Nicola Lacorte, 53 anni, e poi si è tolto la vita con la stessa arma. La tragedia sarebbe scaturita a seguito di un litigio per futili motivi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118. Le indagini sono affidate ai militari dell'Arma.

La ricostruzione

L'omicidio-suicidio si è consumato in una contrada di campagna sulla via che collega Villa Castelli a Ceglie Messapica, nel Brindisino, attorno alle ore 7 di oggi. L'81enne ha raggiunto il vicino nella sua abitazione e gli ha sparato con il fucile. Subito dopo ha puntato l'arma contro se stesso. Oltre ai carabinieri, sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco per la presenza di alcune bombole di gas in casa dell'anziano. Secondo quanto avrebbero riferito alcuni residenti, alla base dell'estremo gesto ci sarebbe una lite per futili motivi.