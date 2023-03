"C'è puzza", poi la scoperta choc: mamma e figlio trovati morti in casa

Due cadaveri, verosimilmente mamma e figlio, sono stati trovati questa mattina (mercoledì 29 marzo) in un appartamento di Labaro, in zona Prima Porta, a Roma. Accanto al corpo senza vita della donna, 94 anni, c'era un fucile da caccia. Gli investigatori ventilano l'ipotesi di un omicidio-suicidio, anche se non si escludono eventuali altre piste. La polizia Scientifica ha già effettuato un primo sopralluogo all'interno dell'abitazione. La procura capitolina, che coordina le indagini, domani conferirà l'incarico al medico legale per le autopsie.

Il ritrovamento dei cadaveri

Una vicenda dai contorni ancora sfumati e con tanti dubbi da sciogliere. L'allarme è scattato nelle prime ore di questa mattina, pressappoco alle 11. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni residenti che, già da qualche tempo, avevano sentito un cattivo odore provenire da un appartamento del condominio. Quando gli agenti della squadra mobile sono arrivati sul luogo della segnalazione, si sono imbattuti in una scena a dir poco macabra. All'interno dell'abitazione, sul letto, hanno trovato il cadavere dell'anziana. Riverso sul pavimento, invece, c'era il corpo senza vita di un uomo. Le due salme sono state trasferite all'obitorio e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli accertamenti del caso.

Chi sono le vittime