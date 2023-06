"Un cadavere di donna murato". Potrebbe essere l'italo-albanese Sibora Gagani

Potrebbe essere Sibora Gagani il cadavere ritrovato in un'intercapedine all'interno di un appartamento a Torremolinos, in Spagna. La giovane, una 22enne italo-albanese, è scomparsa nel 2014 mentre si trovava in Costa del Sol. L'ex fidanzato, Marco Gaio Romeo, 45 anni, arrestato lo scorso 17 maggio per l'omicidio della compagna, dapprima ha confessato il delitto ma poi, durante l'interrogatorio ufficiale, ha ritrattato.

La presunta confessione

Una confessione - per ora solo in via informale - che potrebbe aprire uno scenario macabro sulla scomparsa di Sibora Gagani. Secondo la versione fornita dal quotidiano spagnolo l'Opinion de Malaga, sarebbe stato proprio Romeo ad assumersi le responsabilità del delitto: " Ho cosparso il corpo di acido e poi l'ho murata ", le parole dell'uomo. Nella fattispecie, il 45enne avrebbe riconosciuto la foto della 22enne italo-albanese mentre si trovava in commissariato per il fermo relativo all'omicidio della compagna Paula, 28 anni, pugnalata a morte nei giorni scorsi.

La scoperta del cadavere

Dopo le dichiarazioni del presunto killer, gli investigatori hanno ritrovato il cadavere di una donna all'interno di un appartamento a Torremolinos: era infilato in un sacco della spazzatura, murato tra due tramezzi. Stando alle indiscrezioni della stampa spagnola, si trattarebbe proprio della casa in cui vivevano Sibora e Romeo al tempo della loro relazione, più di dieci anni fa. Fatto sta che, dopo l'autodenuncia, il 45enne non ha ratificato la sua dichiarazione in sede di interrogatorio ufficiale. Intanto la salma - in realtà si parla di " resti murati " - è stata trasferita all'istituto di medicina legale per l'autopsia e l'identificazione mediante il test del Dna.

La madre di Sibora

Del fatto sono stati informati anche i genitori di Sibora. La mamma della giovane, intervistata dal cronista di "Chi l'ha Visto?" ha dichiarato: " Prima ha ammesso di averla cosparsa di acido e murata - ha affermato la donna riferendosi al 45enne - e poi ha detto che non era vero niente ". Quindi ha aggiunto: " A questo punto penso che mia figlia non ci sia più. Spero che sia scappata da quel killer ma al 99% credo che non ci sia più ".

La scomparsa di Sibora Gagani

Sibora Gagani, 22enne italo-albanese, è scomparsa in Costa del Sol nel 2014. Tre anni prima, si era trasferita da Nettuno (Roma) in Spagna con il suo fidanzato, Marco Gaio Romeo. I due convivevano in un appartamento di Torremolinos, fino al giorno in cui della ragazza è svanita nulla. Secondo quanto apprende Repubblica.it, all'epoca del fatto, Romeo aveva riferito alla madre della giovane che Sibora era andata via a seguito di un litigio. Poi, da quel momento, sulla vicenda è calato il mistero.