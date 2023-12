Cadavere di una donna nel baule della camera da letto: ascoltata la figlia

Macabra scoperta nel casertano, dove è stato trovato il cadavere di una donna di 77 all'interno del baule situato nella camera da letto di un'abitazione di Mondragone, le cosiddette palazzine Cirio. La procura di Santa Maria Capua a Vetere ha aperto un'inchiesta, disponendo il sequestro dell'immobile e del corpo che è stato trasportato all'Istituto di Medicina legale di Caserta.

La salma della pensionata era in avanzato stato di decomposizione, pertanto il decesso è avvenuto diverse settimane fa, almeno un mese. La donna viveva nell'appartamento con una delle due figlie, che è stata portata in caserma per essere ascoltata dagli investigatori e solo l'autopsia dirà se è morta di cause naturali o se ci sono stati interventi esterni che ne hanno determinato il decesso. Non è chiaro se ad allertare i soccorsi sia stata la figlia della donna che non vive con lei o se sia arrivata una telefonata anonima al 112. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, il cadavere della donna era ancora all'interno del baule, che era stato chiuso con del nastro adesivo. Per il momento gli investigatori non escludono alcuna pista.