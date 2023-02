L'auto nel lago, il corpo di una donna sui sedili posteriori: giallo a Lecco

Il cadavere di una donna è stato trovato all'interno di una Fiat Panda finita con due ruote nel lago di Como, a Lecco. Dalle prime risultanze investigative sembrerebbe trattarsi di una 40enne anche se, al momento, non è stato possibile risalire all'identità della vittima. Sul caso sono ancora in corso degli accertamenti, gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi.

Il ritrovamento del cadavere

Il cadavere è stato ritrovato questa mattina presto in località Rivabella, sul lago di Como. La donna era adagiata, senza vita, sui sedili posteriori dell'utilitaria. Le ruote anteriori dell'auto erano semi sommerse nello specchio d'acqua. A lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni operai di passaggio nella zona. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Areu con anche i volontari della Croce Verde di Bosisio Parini e i Vigili del Fuoco. Purtroppo, però, per la vittima non c'è stato nulla da fare.

Le ipotesi

Il cadavere non è stato ancora identificata. Verosimilmente si tratta di una 40enne ma, per ora, non sono note le generalità. Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche i sommozzatori del 115 di Milano che, stando a quanto riporta Il Giorno, si sono immersi nel lago alla ricerca di altri, eventuali corpi o elementi utili alle indagini. Al momento non è possibile stabilire le cause del decesso né escludere alcuna pista investigativa.