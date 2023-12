Cagliari, 15enne accoltellato da un compagno fuori dalla scuola. "È grave"

Articolo in aggiornamento...

Un ragazzo di 15 anni è in gravissime condizioni dopo essere stato colpito con una coltellata al petto all'esterno dell'istituto tecnico "Sergio Atzeni" di Capoterra, in provincia di Cagliari. Ad aggredirlo sarebbe stato un 14enne che è stato fermato dai carabinieri. Non si conoscono ancora le ragioni del gesto. La vittima, trasportata con l'elisoccorso all'ospedale del capoluogo sardo, è in pericolo di vita.

L'aggressione

Stando a quanto apprende l'Ansa, la violenta aggressione sarebbe avvenuta attorno alle ore 14 di oggi pomeriggio, al termine delle lezioni. I militari dell'Arma sono intervenuti sul posto a seguito di una segnalazione per un accoltellamento fuori dalla scuola. Il 15enne, gravemente ferito, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono disperate. Il presunto aggressore, un 14enne di Sarroch, avrebbe usato un coltello da cucina.

Il ministro Valtidara: "Approvare ddl condotta subito"