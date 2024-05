Il cappotto, le scommesse e l'auto. Gli indizi contro il marito dell'influencer Siu

Si infittisce di dettagli e indizi sospetti il fascicolo per tentato omicidio pluriaggravato che vede indagato Jonathan Maldonato, il 37enne accusato di aver ridotto in fin di vita la moglie Soukaina El Brasi, influencer biellese conosciuta sui social come Siu. Secondo un'indiscrezione riportata dal Corriere della Sera, sarebbero stati " violati i sigilli " - le parole testuali dei pm Teresa Angela Camelio e Paola Francesca Ranieri della Procura di Biella - alla casa teatro della tragedia, posta sotto sequestro per consentire gli accertamenti investigativi. L'ipotesi è che sia stato il marito della vittima, ora in carcere, a entrare nell'abitazione per inquinare eventuali prove contro di lui.

Il cappotto e l'auto

Un particolare che non è sfuggito allo sguardo attento degli investigatori riguarda un cappotto trovato all'interno dell'appartamento. Quando la casa fu sequestrata, lo scorso 18 maggio, quel cappotto era su una sedia. Due giorni fa, invece, i poliziotti della Squadra Mobile lo hanno trovato sul tavolo in cucina. Il sospetto è che Maldonato abbia usato un altro mazzo di chiavi, nascosto agli inquirenti, per entrare nell'abitazione e alterare la scena. Tutto questo sarebbe accaduto il 20 maggio, quando il sistema che rivela gli spostamenti dell'auto nelle disponibilità del 37enne ha collocato la vettura vicino alla casa per circa un'ora.

La versione di Maldonato: "L'ho disarmata"

Maldonato, che sui social è conosciuto come Jonathan Jonny, continua a professarsi innocente. Dopo aver ventilato l'ipotesi dell'incidente domestico, durante l'interrogatorio di sabato scorso ha fornito un'altra versione. Il 37enne ha spiegato agli inquirenti che, in realtà, avrebbe colto la moglie nell'intento di suicidarsi e si sarebbe affrettato a disarmarla. Prima che i soccorritori arrivassero nell'appartamento, Siu gli avrebbe fatto capire che voleva raccontasse a tutti la versione della caduta accidentale contro lo spigolo aguzzo della cassettiera perché " aveva paura di essere ricoverata in psichiatria ". " Lei mi ha detto 'il mobile, il mobile' - le parole dell'indagato - e io l'ho assecondata appoggiando la mano insanguinata sulla cassettiera ". Ma del misterioso oggetto con cui l'influencer si sarebbe procurata una profonda ferita al petto, non c'è traccia nell'abitazione.

"Siu era depressa"

Maldonato ha raccontato che la moglie versava da tempo " in un profondo stato depressivo " e minacciava di farsi male. Gli amici di Siu hanno riferito invece che, quando lei annunciava di andarsene di casa assieme alle figlie piccole, era lui a minacciare il suicidio. Quanto alla loro relazione, sembra che il 37enne impedisse alla moglie di uscire di sola e non voleva partecipasse alle sfilate. Una circostanza che, secondo chi indaga, potrebbe essere stata la scintilla dell'ultimo litigio, poi degenerato in tragedia.

Il gioco d'azzardo

Sembrano esserci pochi dubbi, invece, riguardo alla tumultuosità del rapporto coniugale. Siu aveva denunciato Maldonato per maltrattamenti a maggio del 2023, poi a dicembre dello stesso anno aveva ritirato la denuncia.

Quando finisce i suoi soldi, ne chiede a me. Succede ogni mese

L'influencer avrebbe messo a verbale, tra l'altro, che il marito era dipendente dal: "". Una fragilità a cui il 37enne non avrebbe smesso di cedere neanche nei giorni prima dell'arresto.