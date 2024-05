La lite, poi i carabinieri. Il racconto dei testimoni della vicenda dell'influencer Siu

È ancora in coma farmacologico Soukaina El Basri l’influencer che il 16 maggio 2024 è stata ricoverata dopo che il marito Jonathan Maldonato ha contattato il 118 parlando di un “ incidente domestico ”. L’uomo ha raccontato ai sanitari che la compagna avrebbe sbattuto la testa contro lo spigolo di un cassetto.

Ma è stato posto sotto indagine per tentato omicidio, come ha precisato la procuratrice capo di Biella Teresa Angela Camelio, e poi condotto in carcere, ieri sera, dopo un interrogatorio durato alcune ore. Inoltre l’abitazione che i due condividevano è stata posta sotto sequestro. Ieri sera è stata sentita anche la madre di Maldonato. Ma per quale ragione l'uomo è accusato?

“Chi l’ha visto?” ha raccolto alcuni elementi che hanno portato dalla chiamata al 118 per incidente domestico all’indagine per tentato omicidio. Ma manca un tassello: dopo l’ingresso in ospedale, non è stato fatto avvicinare nessuno a Soukaina detta Sou, una donna affascinante che lavora con la propria immagine sui social network tra moda e consigli di bellezza. Si ipotizza che si sia voluto ascoltare cosa avesse da dire sul presunto incidente l’influencer, dato che in ambulanza insieme al marito ha confermato la versione di questi.

Gli operatori sanitari avrebbero però trovato al loro arrivo nell’abitazione di Biella una situazione preoccupante, al punto tale che successivamente è intervenuta la squadra mobile per i rilievi di rito. Agli inquirenti sarebbero stati riportati eventi relativi a tensioni e rapporti problematici. E si vorrà ascoltare una consulenza in merito alla compatibilità tra le ferite riportate da Sou e l’eventuale compatibilità con un’arma bianca o un altro strumento.

Una vicina ha raccontato a “Chi l’ha visto?”, inoltre, che nell’estate 2023, i carabinieri sarebbero intervenuti per una presunta lite in corso. La donna non era a conoscenza di tutti i dettagli, ma rammentava bene dell’intervento delle forze dell’ordine, sebbene non sapesse dire di cosa si trattasse e se ci fossero state urla di Sou.

È possibile quindi che le indagini siano scattate anche per via di questo intervento precedente e che gli inquirenti si siano mossi in maniera estremamente cauta, dato che, mentre l’arresto è avvenuto nella tarda serata di ieri, la presunta violenza è avvenuta invece lo scorso giovedì.

Naturalmente bisognerà attendere gli sviluppi delle indagini per capire cosa sia successo: le ultime 24 ore sono state molto concitate sotto questo punto di vista.