Il caso Orlandi e la pista del "collezionista di ossa" della Magliana

Mai dire mai con i cold case, anche quelli più insoliti. La scienza progredisce e questo permette agli inquirenti di trovare sempre nuovi tasselli anche in quei casi che sembrano senza soluzione. La vicenda è complicata e misteriosa: a seguito della scomparsa di un anziano, Libero Ricci, le forze dell’ordine ritrovarono alla Magliana nel 2007 uno scheletro composto e nelle vicinanze i documenti del pensionato. Si parlò all’epoca del “collezionista di ossa” della Magliana: lo scheletro non solo non apparteneva a una sola persona ma a cinque, e nessuno di loro, due maschi e tre femmine, era Ricci, che risulta ancora scomparso e non poteva essere l’autore di quella macabra composizione.

Ora però ci sono buone possibilità di risalire all’identità di una delle persone che facevano parte di quei poveri resti: come riporta il Corriere della Sera, potrebbe trattarsi di Magdalena Chindris, scomparsa nel 1995 a 47 anni. I resti contrassegnati con F3 dai tecnici del laboratorio Circe sono infatti risaliti all’età e all’epoca della morte di una donna tra i 35 e i 45 anni morta tra il 1995 e il 2000. Ora il Dna di F3 sarà comparato a quello di Ester, figlia di Magdalena che il 31 maggio 1995 si ritrovò di fronte a una scena incredibile.

Chindris era nata in Romania, ma da giovanissima si era trasferita in Italia. Era sposata con l’intellettuale Aldo Rosselli - che quel giorno era a Firenze - ed era colta e brillante. Quel 31 maggio Ester trovò in casa della madre una scala al centro della stanza, il ventilatore staccato, una cravatta a mo’ di cappio e macchie di sangue sulle pareti. Tuttavia quello che sembrava una scena suicidiaria non presentava nessun corpo: Magdalena era scomparsa.

Magdalena Chindris non è la sola persona che si cerca tra quei resti attraverso il Dna: altre ossa infatti, quelle contrassegnate con F2, potrebbero appartenere a Katy Skerl, uccisa nel 1984 e il cui corpo risulta scomparso nel 2015. Ed è qui che il caso assume una nuova luce in base a una bizzarra coincidenza.

A segnalare il trafugamento di Skerl fu Marco Accetti, il fotografo che disse che il corpo della 17enne fosse stato portato via nel 2005 dalla sua tomba. Non solo: Accetti, che si ritiene possa essere l’Amerikano, ovvero colui che telefonava alla famiglia nei giorni della scomparsa di Emanuela Orlandi nel 1983. Accetti inoltre si è autoaccusato per il rapimento della “ragazza con la fascetta” e ha affermato di essere in possesso del suo flauto, due circostanze che gli inquirenti hanno escluso.

Non finisce qui: Magdalena Chindris avrebbe conosciuto Accetti.

Fu infatti la donna a confermare l’alibi del fotografo nel corso del processo per la morte di. All’epoca, il compagno di Chindris, Gherardo Gherardi, sarebbe stato un cliente dello stesso Accetti.