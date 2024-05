"La voce è di Accetti". Riaperto il caso di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori

Articolo in aggiornamento

Sono cominciate alle 13.30 le audizioni dei familiari di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due 15enni scomparse a Roma nell'estate del 1983, davanti alla Commissione bicamerale d'inchiesta nell'aula di Palazzo San Macuto. Prima che la seduta avesse inizio, il presidente della commissione, Andrea De Priamo, ha ricordato il giornalista Andrea Purgatori che si occupò del caso Orlandi. " Questa commissione riguarda la scomparsa di due ragazze: per noi le due vicende hanno pari dignità e lo dico perché mediaticamente la vicenda Orlandi ha avuto grandissima eco - ha sottolineato De Priamo - Noi non siamo un programma televisivo siamo una commissione di inchiesta. Ci impegneremo a fare il massimo per chiarire le due vicende ". Intanto ci sono grosse novità sulla identità del misterioso telefonista, con strana inflessione anglofona, che chiamò a casa Orlandi due giorni dopo la scomparsa di Emanuela. Stando a quando emerso dall'esito di una perizia fonica, si tratterebbe dell'ex indagato Marco Accetti.

La sorella di Mirella Gregori: "Per noi è l'ultima spiaggia"