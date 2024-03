Chi è Anna Cherubini, sorella di Jovanotti e amica di Emanuela Orlandi

" Emanuela era una ragazzina semplice, era felice di studiare musica, di suonare il pianoforte e il flauto. Ci siamo incontrate da bambine con la nostra voglia di giocare e di chiacchierare. Abbiamo sfiorato l’avventura di conoscerci davvero. Se non fosse scomparsa saremmo diventate amiche ". Lo ha raccontato Anna Cherubini, sorella del noto cantautore Lorenzo Cherubini (Jovanotti), in un'intervista rilasciata al settimanale "Oggi" alla vigilia della pubblicazione del suo nuovo libro "Diventeremo amiche" (Soferino) in cui racconta di Emanuela Orlandi, la 15enne scomparsa a Roma il 22 giugno 1983.

Chi è Anna Cherubini

Nata a Roma nel 1969, Anna Cherubini è l'ultima di quattro fratelli: Bernardo, Umberto e Lorenzo. Il papà Mario lavorava come amministratore del palazzo di cancelleria del Vaticano, mentre la mamma, Viola Cardinali, si occupava della famiglia (per un periodo lavorò anche nel negozietto di antiquariato del marito). Appassionata di arte e musica classica, da adolescente ha studiato pianoforte al conservatorio Santa Cecilia, a Roma. Poco più che 20enne ha conseguito una laurea in Lettere e successivamente si è diplomata in Sceneggiatura al Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel 2005 ha vinto il prestigioso Premio Solinas concorrendo per la sezione "storie". Ha collaborato a corti, fiction e sceneggiature di successo, come "Elisa Rivombrosa", "Vivere", "Centrovetrine" e "Un medico in famiglia 8". Oltre al lavoro di sceneggiatrice, Anna Cherubini è nota al grande pubblico anche per i suoi libri, tra cui "Noi non ci lasceremo mai", scritto con Federica Lisi, e "L'amore Vero", in cui ha raccontato la storia della sua famiglia. Il 22 marzo uscirà il nuovo romanzo, "Diventeremo amiche", sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.

La vita privata

Nonostante i successivi professionali, Anna Cherubini è molto riservata per quel che riguarda la sua vita privata. In passato è stata spostata con l'attore di origini australiane Marcus J Cotterell. Dal matrimonio sono nati due figli, Sara e Samuel Umberto. Il fratello Umberto è il 22 ottobre 2007 a causa di un tragico incidente aereo. Il 45enne si trovava a bordo di un ultraleggero assieme all'amico Bruno Bianchella, 37 anni, quando il velivolo precipitò al suolo nei pressi di Latina. Lo schianto fu fatale per entrambi. Giunti sul posto, i soccorrittori non poterono fare altro che recuperare le salme delle due vittime.