Chi era Sara Centelleghe, la 18enne uccisa in casa a Costa Volpino

Il sogno di diventare chirurgo estetico, una vita ricca di desideri spezzata via dalla violenza brutale. Sara Centelleghe avrebbe compiuto 19 anni il prossimo 9 novembre, ma quel compleanno non lo festeggerà. La giovane è stata uccisa a coltellate la scorsa notte nella sua casa di Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Ha confessato il delitto Jashan Deep Badhan, 19enne elettricista di origine indiane: la conferma è arrivata dal suo avvocato Fausto Micheli, nei prossimi giorni si terrà l'interrogatorio di garanzia davanti al Gip.

Chi era Sara Centelleghe

Sara Centelleghe era una ragazza "gentilissima ed educata" , il ricordo di chi la conosceva bene, come le due gestrici del Caffè Mozart. La 18enne frequentava l’indirizzo umanistico del Liceo Piana di Lovere e come riportato dal Corriere di Bergamo vantava ottimi risultati scolastici, con una media del 7,30. “Era sempre molto curata, le piaceva essere bella e sempre in ordine” , le parole commosse dell’amica Nicole.

Prima della fatale aggressione del killer di origine indiana, Sara Centelleghe aveva iniziato a preparare gli esami per la patente di guida. Pochi giorni fa la prima guida con l’istruttore, una grande soddisfazione per una ragazza che ambiva a diventare indipendente. “Ci teneva molto” , la conferma dell’amica. E la ragazza aveva le idee chiare anche sul suo futuro: come anticipato, dopo l’esame di maturità avrebbe voluto intraprendere il percorso per diventare chirurgo estetico.

Ambiziosa e riservata. La sua cerchia di amici comprendeva la già citata Nicola, il suo fidanzato e un altro paio di amiche. Recentemente era tornata single. Sara viveva con la madre nell’appartamento dove è avvenuto l’omicidio, in quel momento il genitore non era in casa.

Con lei c’era un’amica, che secondo le primissime ricostruzioni era uscita intorno a mezzanotte a comprare una bibita al distributore automatico sotto casa lasciando Sara da sola in casa. Al suo ritorno, avrebbe ritrovato l’amica in una pozza di sangue.