Due donne trovate morte ad Agrigento: è caccia al killer

Orrore a Naro, dove questa mattina sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due donne. Entrambe le scene, secondo quanto riferito da chi ha visto i cadaveri, erano a dir poco agghiaccianti. Le vittime sono state trovate in due case diverse, ma l'ipotesi è che si tratti di un duplice omicidio.

Il ritrovamento choc

Secondo quanto riferito sino ad ora, il ritrovamento è avvenuto questa mattina a Naro (Agrigento). I corpi si trovavano in due diversi appartamenti, e anche le circostanze erano differenti. Il cadavere di una delle donne, infatti, si trovava in un'abitazione sita in vicolo Da Vinci e nell'appartamento era scoppiato un incendio, tanto che i resti della vittima sono stati rinvenuti carbonizzati. L'altra donna deceduta, invece, si trovava in una pozza di sangue nella sua casa di cortile Avenia.

Stando alle ultime informazioni, si tratta della 57enne Maria Russ (la donna nell'appartamento che ha preso fuoco) e della 58enne Delia Zarniscu. Entrambe di nazionalità romena. L'allarme è stato dato subito dopo il ritrovamento e sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione locale, che hanno dato immediato avvio alle indagini. A raggiungere la zona anche il procuratore aggiunto Salvatore Vella e il sostituto procuratore Elettra Consoli. Al momento sono pochi i dettagli forniti dagli inquirenti, che devono ancora valutare la situazione, ma a quanto pare l'ipotesi più probabile è che si tratti di un caso di duplice omicidio.

Delia Zarniscu sarebbe sposata con un uomo di Naro, questa l'ultima informazione fornita. Stesso discorso per la figlia di Maria Russ. Ci sarebbero voci secondo le quali Zarniscu sarebbe stata vittima di un'aggressione prima dell'omicidio. La sua abitazione è stata trovata in disordine.

Al momento non ci sono sospettati, e gli inquirenti stanno valutando ogni pista. Intanto da Messina sono arrivati carabinieri del Ris, incaricati di effettuare i rilievi necessari per ottenere maggiori elementi dalle scene del probabile crimine.

Naro sotto choc