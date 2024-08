Choc a Siena, donna trovata morta in casa: "Segni di spari sul corpo"

Ascolta ora 00:00 00:00

Sangue nel pomeriggio di oggi, sabato 10 agosto, a Siena, dove una donna è stata trovata morta, uccisa da alcuni colpi di arma da fuoco. La vittima è stata rinvenuta esanime all'interno della sua abitazione, e adesso le autorità locali stanno cercando di far luce sull'accaduto.

Il ritrovamento

Secondo quanto riferito sino ad ora, il corpo della donna è stato trovato in una casa sita in Strada del Villino, a breve distanza dalle mura della città di Siena. L'allarme è scattato intorno alle 15.30, e sul posto si sono precipitati i soccorritori della Pubblica assistenza locale, con un'ambulanza e un'automedica, e gli agenti di polizia. Inutili i tentativi degli operatori di rianimare la vittima, per lei era già tardi e alla fine è stato possibile solo constatare il decesso. Le ferite, infatti, erano troppo gravi. Da qui, l'avvio delle indagini.

Stando a indiscrezioni, a perdere la vita è stata una donna di 31 anni di origini straniere. Sul suo corpo sarebbero stati individuati chiari segni di arma da fuoco.

Le indagini

A raggiungere l'abitazione anche gli uomini della polizia scientifica, che hanno dato avvio ai rilievi. Le indagini sono appena cominciate e non si esclude alcuna pista. Ascoltati dagli agenti, i vicini di casa hanno dichiarato di aver udito chiaramente uno sparo. Ogni pista sarà percorsa, dall'omicidio all'atto volontario.

Un altro dettaglio al vaglio degli inquierenti è che la donna non si trovava da sola, in casa c'erano anche dei familiari. A chiedere aiuto, invece, sono stati i vicini di casa.

Sul caso permane il massimo riserbo. Ad occuparsi delle indagini sono gli agenti della Squadra mobile.