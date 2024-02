"Ci è crollato il solaio...". Le telefonate di aiuto degli operai

Mentre i vigili del fuoco sono impegnati a estrarre l'ultima vittima del crollo nel cantiere per la costruzione del nuovo supermercato Esselunga nella periferia di Firenze, sono stati diffusi dal presidente della Regione gli audio della richiesta di soccorso degli operai subito dopo l'incidente. " Senta buongiorno ci è crollato il solaio qua... È crollato tutto, stavamo gettando ed è crollato ", si sente in una delle telefonate fatte da uno dei presenti in evidente stato di choc.

E ancora: " Buongiorno, qui al cantiere dell'Esselunga c'è stato un crollo. Non vedo niente, solo un mucchio di polvere e gente che corre. Dovete venire subito a vedere... ". Si percepisce la disperazione nelle parole degli operai che chiedono aiuto, che hanno visto d'improvviso crollare il trave in cemento armato sopra i propri compagni. Non c'erano state avvisaglie, non c'era stato nessun campanello d'allarme di un possibile crollo, che ha travolto 8 operai che in quel momento si trovavano in quella precisa zona del cantiere. Alla fine, le vittime accertate sono 5 mentre 3 sono stati i feriti, recuperati vivi da sotto le macerie. " Buongiorno c'è stato un crollo in via Giovanni da Empoli. Non so se ci sono feriti ", dice un'altra persona.

Sono state numerose le telefonate giunte al 112 in pochi minuti, di chi si trovava nel cantiere ma anche di chi vive o si trovava a passare per caso lungo una delle strade che costeggia l'isolato in cui sorgerà il centro commerciale. " Sì buongiorno sono qui dove stanno costruendo l'Esselunga. Ho sentito un tonfo, un gran frastuono... È crollato qualcosa, non so se c'è gente... È successo un macello, è un casino. Sento gente urlare, è crollato qualcosa dove stanno costruendo l'Esselunga ", dice un altro passante al centralino dell'emergenza. I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per cercare i due operai che fino a questa mattina risultavano dispersi.