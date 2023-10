"Ciao" e poi le coltellate. La voce del killer di Pierina Paganelli in un audio

Si profila una possibile svolta nell'omicidio di Pierina Paganelli, l'ex infermiera di 78 anni uccisa lo scorso 3 ottobre nel garage di una palazzina in via Del Ciclamino a Rimini. Nella registrazione estrapolata dalla telecamera di sorveglianza installata da un residente del condominio ci sarebbe impressa la voce del killer: " Ciao ", avrebbe detto rivolgendosi alla donna prima di aggredirla con 17 coltellate. Stando a quanto apprende si tratta quasi inequivocalbimente di un uomo, anche se l'audio è disturbato poiché recuperato da un apparecchio interno a un box chiuso, ma con porta forata che lascia passare luci e suoni.

I rilievi fonometrici sul luogo del delitto

Attorno alle ore 22:00 di martedì 17 ottobre, gli agenti della squadra Mobile di Rimini e i poliziotti della Scientifica sono tornati sulla scena del crimine per eseguire i rilievi fonometrici. La perizia fonometrica è un tipo di indagine tecnica che serve per conoscere il rumore di fondo di un locale o per misurare il livello massimo di rumore derivante da una sorgente, alla stessa ora e con le stesse condizioni ambientali. In tal senso, l'obiettivo degli investigatori è quello di individuare eventuali rumori o suoni che possano fornire indizi sugli spostamenti dell'assassino. I box auto della zona sono interrati e collegati alle varie palazzine che affacciano su via del Ciclamino da una serie di porte tagliafuoco che, quando vengono aperte e poi richiuse, emettono un suono preciso. Tale suono potrebbe portare all'individuazione della scala interna da cui è passato il killer di Pierina per scendere in garage.

L'ombra nel video

Agli atti dell'inchiesta coordinata dalla Procura di Rimini, e condotta dalla squadra Mobile, c'è anche un filmato che potrebbe fornire ulteriori indizi sull'assassino dell'anziana. Stando a quanto apprende l'Ansa da fonti qualificate, si tratta di un video estratto dalla telecamera di sorveglianza interna alla farmacia che dà sul condominio in cui si è consumata la brutale aggressione. Nelle immagini del 3 ottobre, il giorno del delitto, si vedono dapprima delle luci - verosimilmente riconducibili ai fari dell'auto di Pierina che quella sera stava tornando da un gruppo di preghiera dei Testimoni di Geova - e poi un'ombra. Tale ombra si avvicina alla rampa dei box e sembra accertarsi che la vettura della 78enne sia scesa nel garage. Infine, al vaglio degli inquirenti c'è un'altra registrazione in cui si sentono le grida della vittima mentre viene massacrata con 17 coltellate dal misterioso assassino.