Ciclista finisce sotto un tir e muore sul colpo: incidente choc nel milanese

Un ciclista milanese di 65 anni è morto oggi intorno alle 12.50 a seguito di un incidente avvenuto nel comune di Gaggiano, nell'hinterland di Milano, all'incrocio tra le vie Marco Polo e Leonardo da Vinci. Lo fanno sapere i vigili del fuoco. Per cause ancora in corso di accertamento, il ciclista è venuto a contatto con un autoarticolato finendo schiacciato sotto le ruote del rimorchio.

Sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Darwin e Abbiategrasso. In atto le operazioni di messa in sicurezza dell'area insieme alla polizia locale di Gaggiano. Illeso ma sotto shock il conducente del mezzo pesante.