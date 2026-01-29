Un ciclista milanese di 65 anni è morto oggi intorno alle 12.50 a seguito di un incidente avvenuto nel comune di Gaggiano, nell'hinterland di Milano, all'incrocio tra le vie Marco Polo e Leonardo da Vinci. Lo fanno sapere i vigili del fuoco. Per cause ancora in corso di accertamento, il ciclista è venuto a contatto con un autoarticolato finendo schiacciato sotto le ruote del rimorchio.Sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti di Darwin e Abbiategrasso. In atto le operazioni di messa in sicurezza dell'area insieme alla polizia locale di Gaggiano. Illeso ma sotto shock il conducente del mezzo pesante.
Cronaca nera |Lo schianto
Ciclista finisce sotto un tir e muore sul colpo: incidente choc nel milanese
Aveva 65 anni. L'incidente è avvenuto oggi intorno alle 12.50 all'incrocio tra le vie Marco Polo e Leonardo da Vinci
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.