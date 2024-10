Cinisello Balsamo, cede il terreno e viene risucchiato: muore 61enne

Ascolta ora 00:00 00:00

Non ce l'ha fatta l'uomo di 61 anni che è morto sepolto da alcune macerie a Cinisello Balsamo, Comune dell'hinterland milanese, mentre effettuava lavori attorno alla sua abitazione: il terreno ha ceduto improvvisamente e lo ha risucchiato senza dargli scampo. Nonostante i soccorsi immediati con l'arrivo di due squadre di vigili del fuoco tra cui personale del Saf (nucleo speleo-alpino fluviale) oltre ai carabinieri e al personale sanitario del 118 non c'è stato altro da fare che constatarne il decesso.

Le cause dell'incidente

Dalle prime ricostruzioni di chi si trova sul posto si è venuto a conoscenza dei lavori che l'uomo stava effettuando nel garage sottostante la sua abitazione per provare a bloccare una infitrazione: all'improvviso è avvenuta una sorta di smottamento, il terreno ha ceduto sotto ai suoi piedi e per il 61enne non c'è stato nulla da fare. Molto impegnativo recuperare il corpo con i soccorritori che hanno impiegato circa due ore per riportarlo alla luce perché seppellto da numerose macerie che lo hanno ricoperto senza dargli scampo. L'allarme è scattato verso le ore 17 di domenica 13 ottobre con i vigili del fuoco arrivati in via Alessandro Volta: oltre al nucleo Saf erano presenti anche gli esperti cinofili e l'Urban search and rescue, ossia chi effettua soccorso tecnico che prevede la localizzazione, l'estrazione e la stabilizzazione medica iniziale delle vittime.

"Operazioni particolarmente complesse"

In un primo momento, infatti, non si conosceva la posizione dell'uomo che risultatava disperso. " Le attività - hanno dichiarato i vigili del fuoco - sono in corso e le squadre stanno lavorando con la massima urgenza al fine di soccorrere la persona. Le operazioni si sono rivelate particolarmente complesse a causa dell'instabilità del sito che mette a rischio gli stessi soccorritori, sono in corso azioni atte a stabilizzare lo scenario al fine di permettere il recupero della persona in sicurezza ".

Nelle foto scattate dai vigili del fuoco si vede l'area dove è franato il terreno creando una buca molto profonda che non ha dato scampo all'uomo: a fianco si vedono gli attrezzi utili al lavoro che stava effettuando per sistemare l'infiltrazione tra il cortile e l'area del garage.

I soccorritori hanno successivamente fornito nuovi dettagli su questi lavori: l'uomo aveva scavato una specie di trincea ma il terreno ha ceduto improvvisamente e lo ha fatto precipitare per almeno due metri e mezzo. Subito avvisata, quando è giunta sul posto la figlia ha accusato un malore a causa dello choc.