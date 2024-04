"Le coltellate, poi il bastone". Ex assessore comunale ucciso nel Lecchese

Una mattinata di sole, una passeggiata dopo il risveglio e la follia omicida che si porta via la vita di un uomo di 53 anni. È il triste destino di Pierluigi Beghetto che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato ucciso intorno alle 9.30 in via Giuseppe Verdi, non distante dal centro cittadino di Esino Lario, comune in provincia di Lecco dove Beghetto era assessore. Secondo le prime indagini condotte dalle forze dell’ordine, il presunto colpevole dell’omicidio sarebbe un vicino di casa del politico locale che i residenti della zona descrivono come un uomo violento. Pochi minuti dopo l’aggressione in strada, sulla scena del crimine sono comparsi i soccorritori di Areu, l’Agenzia di emergenza e urgenza della Regione Lombardia, che hanno provato a fare il possibile per salvare la vita al 53enne ma senza successo. Oltre a loro, sul posto sono giunti anche i carabinieri a cui è affidata la ricostruzione dell'accaduto in coordinamento con la procura di Lecco.

Chi era Pierluigi Beghetto

La vittima era molto conosciuta nel comune montano e anche in tutta la zona del Lario per via del suo impegno politico e delle sue attività nell’ambito del volontariato. Beghetto non risiedeva a Esino Lario ma viveva con la sua famiglia - una moglie e due figli di 17 e 20 anni - a Usmate, in provincia di Monza Brianza, ed era solito fare la spola tra casa sua e il paese del Lecchese dove aveva un immobile di sua proprietà. Il sindaco di Esino, Pietro Pensa, lo ha definito: “Una persona dal cuore grande, ha sempre dedicato tantissimo tempo a Esino e alla sua gente”. Proprio l’amore che nutriva per questa comunità del Lario lo ha spinto a entrare in politica nel 2015 risultando eletto in consiglio comunale e ricevendo una riconferma nel 2020 a seguito della quale il primo cittadino gli ha porto l’invito a fare parte della sua giunta. Oltre alla passione politica, il legame con Esino era anche rappresentato dalla sua attività imprenditoriale, l’Azienda Agricola Ape Montana, che gli aveva permesso di svolgere la professione di apicoltore.

L’accaduto