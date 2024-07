"Giacomo? Ho perso la memoria". La storia "con i buchi" della compagna di Bozzoli

Ascolta ora 00:00 00:00

Articolo in aggiornamento

" Non so che fine abbia fatto Giacomo ". È quanto avrebbe raccontato Antonella Colossi, la compagna di Giacomo Bozzoli, agli inquirenti. La donna, che non è indagata, è stata sentita dai carabinieri di Brescia come persona informata sui fatti nel tardo pomeriggio di venerdì 5 luglio. Stando a quanto apprende l'Adnkronos da fonti investigative, la 41enne avrebbe raccontato " una storia con molti buchi ". In ogni caso, anche se fosse a conoscenza di ulteriori informazioni, non potrebbe comunque rispondere dell'accusa di favoreggiamento personale in quanto convivente e legata sentimentalmente al fuggitivo.

"Ho perso la memoria. Di lui non so nulla"

Rientrata in Italia questo pomeriggio assieme al figlioletto di 9 anni, Colossi avrebbe detto di aver subito " uno choc " dopo la sentenza della Cassazione, che ha confermato l'ergastolo nei confronti di Bozzoli per il delitto della fonderia, e dunque di aver " perso la memoria ".

Non so che fine abbia fatto Giacomo,

mentre io e mio figlio siamo tornati in Francia con un passaggio in auto e poi mi sono ritrovata su un treno per Milano

Fino a quel giorno lei e il compagno avrebbero alloggiato in un albergo a Cannes, poi le loro strada si sarebbe divise. "- avrebbe detto -".