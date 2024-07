Giacomo Bozzoli in fuga da solo: la compagna e il figlio rientrano in treno dalla Spagna

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave La fuga in Spagna

Articolo in aggiornamento

Antonella Colossi, la compagna di Giacomo Bozzoli, è rientrata in Italia assieme al figlio e si trova già a Brescia. La donna, che non è indagata, è arrivata in Italia con un treno dalla Spagna attorno alle ore 14 di venerdì 5 luglio. Nelle pomeriggio sarà interrogata. Lo rivelano fonti inquirenti all'Agi. Il 39enne, condannato all'ergastolo per l'omicidio dello zio Mario Bozzoli, ucciso e gettato in un forno della fonderia di famiglia a Marcheno (Brescia) la sera dell'8 ottobre 2015, prosegue dunque la sua fuga da solo. Su di lui spicca un mandato di arrestato internazionale.

La fuga in Spagna

Bozzoli, la compagna e il figlio avrebbero trascorso 10 giorni in un hotel di Marbella, nel sud della Spagna. Secondo le ultime ricostruzioni, vi sarebbe una registrazione a nome della coppia in un albergo del posto la sera del 20 giugno. Sarebbero arrivati fin lì con la Maserati Levante di lui, anche se il passaggio del suv non è stato rilevato da alcuna telecamera. Per certo Bozzoli ha trascorso l'ultima notte da uomo libero, il 30 giugno, nella struttura ricettiva.

Dopodiché il giorno seguente, quando la Cassazione si è pronunciata rendendo definitiva la condanna, deve essersi spostato altrove. A rigor di logica, ma si tratta di una supposizione, non può essere andato lontano poiché gli è scaduto il passaporto.