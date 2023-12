Concetta Infante, trovata morta in un baule a Mondragone. La figlia indagata: "Non avevo soldi per il funerale"

" Non avevo soldi per il funerale ". Sarebbe questa la versione fornita ai carabinieri dalla figlia di Concetta Infante, la 77enne originaria di Portici trovata senza vita in un baule nella sua abitazione di Mondragone, nel Casertano, sabato 9 dicembre. La donna, 40 anni, che viveva assieme alla madre, è indagata con per occultamento di cadavere. Gli investigatori hanno acquisito alcuni documenti trovati nell'appartamento dove l'anziana è deceduta, compresi quelli relativi alla pensione.

La versione della figlia indagata: "Non avevo soldi"

Stando a quanto apprende l'Ansa da fonti qualificate, la figlia della 77enne è stata iscritta formalmente nel registro degli indagati nell'inchiesta avviata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, compentente per il territorio di Mondragone. Interrogata dai carabinieri per molte ore, la 40enne ha raccontato che la madre sarebbe morta per una caduta in casa. Non avendo soldi per il funerale - attualmente la donna risulta disoccupata - avrebbe deciso di stipare il cadavere in un vecchio baule. Una versione che resta al vaglio dei carabinieri in attesa dell'autopsia.

Morta da almeno un mese

Le cause del decesso sono ancora da accertare. Come ben riporta il Corriere.it, infatti, non è ancora chiaro se Concetta Infante sia morta a seguito di un incidente domestico - secondo le dichiarazioni rese dalla figlia indagata avrebbe " battuto la testa " - oppure sia stata uccisa. In tal senso, sarà decisivo l'esito dell'esame autoptico, già disposto dalla Procura. L'autopsia sarà utile anche per determinare l'epoca della morte che, da una prima ispezione medico legale, potrebbe risalire ad almeno un mese fa.

Requisiti i documenti della pensione

A trovare il cadavere dell'anziana era stata l'altra figlia (estranea alla vicenda) che da tempo non riusciva più a mettersi in contatto con la madre. La donna è arrivata da Pescara, dove vive da alcuni anni, sabato mattina. Da qui la scoperta del cadavere mummificato nel baule e la segnalazione ai carabinieri. All'interno dell'appartamento, un'abitazione di edilizia popolare in via Razzino, i militari dell'Arma hanno trovato alcuni documenti, tra cui anche quelli della pensione percepita dalla vittima. Il materiale è stato acquisito dagli investigatori per essere esaminato. Intanto la salma della 77enne è stata trasportata all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta.