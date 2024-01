La coperta e il coltello: ecco cosa c'era nell'auto di Turetta

Restano ancora “fluide” le accuse a Filippo Turetta. E tutto potrebbe cambiare in caso di attribuzione delle aggravanti o dei risultati di un’eventuale perizia psichiatrica. L'attesa è palpabile: questo caso ha scatenato l'opinione pubblica. Ma intanto emergono dettagli sulle abitudini del 22enne nelle settimane precedenti all’omicidio di Giulia Cecchettin, per cui Turetta è accusato, oltre che per il sequestro di persona avvenuto l’11 novembre 2023 dopo un appuntamento di shopping. I due, che avevano avuto una relazione, si erano lasciati da alcuni mesi.

Secondo quanto riporta Quarto Grado, gli amici di Turetta avrebbero raccontato che nelle ultime settimane il coetaneo dormisse e mangiasse in auto, l’ormai nota Fiat Grande Punto nera della sua fuga, tanto da avere con sé una coperta e delle posate. Ci si chiede se sia proprio dalle posate che provenisse il coltello usato per aggredire Giulia nei pressi della zona industriale di Fossò e se questi oggetti potrebbero avvalorare o smentire l’ipotesi della premeditazione.

Intanto i Ris di Parma stanno analizzando il contenuto della vettura, oltre che un altro coltello rinvenuto a Vigonovo, nei pressi della casa di Giulia, luogo della presunta prima aggressione. Al vaglio degli inquirenti anche i reperti rinvenuti nel luogo di ritrovamento del corpo di Giulia, nei pressi del lago di Barcis, ovvero dei fazzoletti, dei grandi sacchi di plastica simili a quelli usati per la spazzatura, del nastro isolante e un libro per bambini dal titolo Anche i mostri si lavano i denti.

All’appello degli effetti personali di Giulia mai ritrovati c’è il computer portatile che lei avrebbe avuto con sé e che conteneva la sua tesi di laurea, che avrebbe discusso nei giorni successivi se non fosse stata uccisa. Una delle ipotesi sul movente dell’omicidio è appunto la laurea di Giulia, che potrebbe comportare per Turetta la possibile aggravante dei motivi abietti.

A restare in attesa dei risultati le due famiglie, quella di Turetta ma anche quella di Giulia, che ha trascorso il primo Natale senza di lei. “ Le feste sono difficili in tutte le famiglie in cui manca qualcuno, è difficile festeggiare sapendo che restano delle sedie vuote ” ha commentato a Quarto Grado lo zio di Giulia, Andrea Camerotto.

Per quanto riguarda i Turetta, il parroco di Torreglia, don Franco Marin, ha riferito alla trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi di non vederli da Natale e che probabilmente il figlio dovrà fare un lungo periodo di consapevolezza in carcere, per capire quello che ha fatto.