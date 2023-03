"Cosa guardi?" e la baby gang straniera massacra di botte il minore

Una discussione nata per futili motivi, forse per uno sguardo di troppo. E conclusasi con un vero e proprio pestaggio da parte del branco e i carabinieri ancora adesso alla ricerca dei responsabili. Protagonista della vicenda svoltasi nelle scorse ore è un ragazzo di 17 anni, picchiato a Campi Bisenzio (una cittadina in provincia di Firenze) da una vera e propria baby gang di giovanissimi extracomunitari. E l'accaduto ha riportato l'attenzione sul tema in tutta la Piana fiorentina, visto che più o meno in contemporanea un episodio molto simile si è consumato nella vicina Sesto Fiorentino.

Uno sguardo di troppo

Stando a quanto riportato dalla stampa locale, i fatti si sono svolti nelle scorse ore all'esterno di una discoteca del territorio campigiano. Il diciassettenne si trovava all'interno del locale, quando aveva iniziato a discutere con alcuni extracomunitari. Ad originare il diverbio sembrerebbe essere stato uno sguardo di troppo che il giovane avrebbe involontariamente rivolto ad uno degli stranieri, del quale tutti i componenti della baby gang gli avrebbero chiesto conto. Sarebbero quindi volate parole grosse, ma il peggio sembrava comunque essere passato quando i litiganti sono stati divisi e si sono allontanati. Invece, a quanto sembra, gli stranieri non avevano alcuna intenzione di demordere ed avrebbero pianificato un vero e proprio agguato per dare una lezione al minorenne. Sarebbero quindi usciti alla spicciolata dalla discoteca per aspettarlo, mentre un complice li aggiornava sui suoi movimenti. E quando anche il ragazzo è uscito dal locale per tornare a casa, è stato seguito ed accerchiato dal branco.

Pochi secondi di calci e pugni

Un'aggressione consumatasi in pochi secondi: lo avrebbero preso violentemente a calci e pugni e la situazione sarebbe forse degenerata ulteriormente, se l'aggredito non fosse riuscito a scappare e a rifugiarsi presso la Confraternita della Misericordia. Dolorante e sanguinante per le botte ricevute, è stato medicato dai sanitari del 118 e poi condotto al pronto soccorso di Firenze Careggi per ricevere le cure del caso (rimediando tre giorni di prognosi). Sul posto sono intervenuti anche i militari dell'Arma della compagnia di Signa, che stanno indagando per risalire all'identità degli aggressori. Sotto questo profilo, gli investigatori contano di ricavare ulteriori indizi dalla visione dei filmati girati dalle telecamere del circuito di videosorveglianza presenti nell'area. E a breve potrebbero esserci ulteriori sviluppi.

Un'altra aggressione non molto distante

Se a Campi il diciassettenne è stato malmenato a seguito di una lite, pochissime ore dopo un altro giovanissimo è finito nel mirino di una baby gang a Sesto Fiorentino per una rapina. Un quattordicenne sarebbe infatti stato fermato da sette giovanissimi stranieri, che lo avrebbero aggredito per rubargli 25 euro. Due aggressioni a pochissima distanza l'una dall'altra, in due comuni limitrofi governati dal centrosinistra (Campi) e dalla sinistra (Sesto Fiorentino). Il "fenomeno baby gang" sembrerebbe insomma in ascesa e gli stessi residenti lo avrebbero più volte fatto presente.