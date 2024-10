"Tinder, la vita, cosa non va con Giulia". Gli appunti sul cellulare di Filippo Turetta

Ascolta ora 00:00 00:00

" Una persona come la Giulia non la troverò mai più neanche in infinite vite ". E ancora: " Giulia non mi include nella sua vita ". Sono alcune annotazioni, catalogate per liste, che gli inquirenti hanno scovato sul cellulare di Filippo Turetta, il 22enne imputato per l'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, uccisa a Fossò (Veneto) a novembre dello scorso anno. Gli screenshot degli appunti, finiti agli atti del processo, sono stati mostrati nel corso di Pomeriggio Cinque, il programma di Mediaset condotto dalla giornalista Myrta Merlino.

La lista dei "buoni propositi"

Qualche mese prima di uccidere Giulia, Turetta aveva annotato sul proprio smartphone una serie di intenzioni da realizzare nel 2023. Si tratta di vere e proprie cartelle digitali, ordinate maniacalmente e che seguono uno schema ben preciso. In una di queste, il 22enne fa un elenco di " buoni propositi " per il nuovo anno: " Aiutare Giulia a migliorare il profilo. Allenarsi con costanza. Andare a un concerto. Apprezzare la vita ". E poi: " Programmare shopping, provare Tinder ". Ci sono anche dei messaggi di incoraggiamento che rivolge a se stesso: " Devo buttarmi! In qualsiasi occasione senza paure, non ho nulla da perdere ormai. Non devo litigare, peggioro solamente le cose ".

L'elenco di "cose carine" per Giulia

Dagli appunti emerge l'ossessione di Turetta per Giulia e l'intenzione di riconquistare l'ex fidanzata. Le annotazioni sono contenute nella cartella intitolata di " cose carine da fare per lei ", ovvero: " Mandarle un post al giorno su Instagram. Rileggere le chat d’amore giornalmente. Portarla a prendere le frittelle a mensa, regalarle delle mimose il giorno della Festa della Donna ". E ancora, scrive il 22enne: " Comprare l’uovo di Pasqua con un peluchino, o accompagnarla più, e più volte, in tanti... tutti i posti ".

Le "cose che non vanno"

Nelle note del telefono non mancano alcune recriminazioni rivolte a Giulia, dopo che la giovane aveva deciso di troncare la relazione. " Non mi ha mandato un messaggio affettuoso dopo la buonanotte, - puntualizza Turetta - non mi ha invitato alla festa di compleanno di Elena, a differenza mia non mi include nella sua vita lasciandomi sempre solo ". Poi analizza stesso: " Ho i piedi piatti, ho i denti storti, sono povero e non sono bello ".

Non ho voglia di fare niente durante le giornate e mi sento un sacco in ansia per tante cose. Non ce la faccio, non ho voglia e non riesco a far niente

E infine descrive il suo stato d'animo: "". Di lì a qualche mese avrebbe ucciso la ex fidanzata.