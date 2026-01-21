Courmayeur, muore sciando a 21 anni: fatale l'impatto con un albero

Una tragedia della montagna scuote la nota località sciistica di Courmayeur, nella zona della pista di rientro di Dolonne: secondo le prime informazioni, un giovane italiano di 21 anni è morto perdendo il controllo degli sci, uscendo di pista e urtando violentemente un albero senza avere scampo, un impatto fatale. La polizia ha iniziato tutte le indagini del caso mentre il recupero del corpo da parte del soccorso alpino valdostano è ancora in corso.

La dinamica dell'incidente

Lo sciatore morto oggi a Courmayeur indossava il casco e stava scendendo sulla pista di rientro di Dolonne a forte velocità, quando, arrivato su un dosso, non è riuscito a fermarsi e ha perso il controllo degli sci. Sono questi i primi dettagli sulla dinamica dell'incidente dove ha perso la vita il giovane 21enne. Nell'impatto, gli sci si sono spezzati e il casco è caduto a sette metri di distanza. Il ragazzo, di cui ancora non si conoscono le generalità, era a Courmayeur con la fidanzata che si trova in stato di shock.

La nota di cordoglio

" Courmayeur Mont Blanc Funivie esprime il proprio profondo cordoglio e la più sincera vicinanza ai familiari e agli amici della persona coinvolta ", scrive la società in una nota aggiugendo che il personale della società degli impianti di risalita di Courmayeur " è intervenuto tempestivamente sul luogo dell'incidente, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile ". Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente, la società ha aggiunto che nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 gennaio " si è verificato un grave incidente. Durante la discesa lungo la pista di rientro uno sciatore ha perso il controllo, per cause attualmente in corso di accertamento, è uscito dal tracciato battuto finendo in area fuoripista ".

L'area di Dolonne, posta a poco più di 1.

200 metri d'altezza, fa parte dell'ampio comprensorio sciistico di Courmayeur che va fino ai piedi del Monte Bianco e offre piste per tutti i livelli di difficoltà oltre a numerosi servizi per tutti i turisti che visitano l'area che non hanno la necessità di sciare.