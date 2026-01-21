Courmayeur, muore sciando a 21 anni: fatale l'impatto con un albero

I punti chiave
Una tragedia della montagna scuote la nota località sciistica di Courmayeur, nella zona della pista di rientro di Dolonne: secondo le prime informazioni, un giovane italiano di 21 anni è morto perdendo il controllo degli sci, uscendo di pista e urtando violentemente un albero senza avere scampo, un impatto fatale. La polizia ha iniziato tutte le indagini del caso mentre il recupero del corpo da parte del soccorso alpino valdostano è ancora in corso.
La dinamica dell'incidente
Lo sciatore morto oggi a Courmayeur indossava il casco e stava scendendo sulla pista di rientro di Dolonne a forte velocità, quando, arrivato su un dosso, non è riuscito a fermarsi e ha perso il controllo degli sci. Sono questi i primi dettagli sulla dinamica dell'incidente dove ha perso la vita il giovane 21enne. Nell'impatto, gli sci si sono spezzati e il casco è caduto a sette metri di distanza. Il ragazzo, di cui ancora non si conoscono le generalità, era a Courmayeur con la fidanzata che si trova in stato di shock.
La nota di cordoglio
"Courmayeur Mont Blanc Funivie esprime il proprio profondo cordoglio e la più sincera vicinanza ai familiari e agli amici della persona coinvolta", scrive la società in una nota aggiugendo che il personale della società degli impianti di risalita di Courmayeur "è intervenuto tempestivamente sul luogo dell'incidente, ma purtroppo ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile". Per quanto riguarda la dinamica dell'incidente, la società ha aggiunto che nel tardo pomeriggio di mercoledì 21 gennaio "si è verificato un grave incidente. Durante la discesa lungo la pista di rientro uno sciatore ha perso il controllo, per cause attualmente in corso di accertamento, è uscito dal tracciato battuto finendo in area fuoripista".
L'area di Dolonne, posta a poco più di 1.200 metri d'altezza, fa parte dell'ampio comprensorio sciistico di Courmayeur che va fino ai piedi del Monte Bianco e offre piste per tutti i livelli di difficoltà oltre a numerosi servizi per tutti i turisti che visitano l'area che non hanno la necessità di sciare.