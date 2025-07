"Gli è crollato tutto addosso". Riccardo Boni, morto a 17 anni nella buca di sabbia

Un gioco finito in tragedia quello che ha spezzato la vita a Riccardo Boni, il 17enne morto mentre stava scavando una buca sulla spiaggia libera di Montaldo di Castro, nel Viterbese. I soccorritori hanno impiegato 40 minuti per individuare il punto in cui il ragazzo è stato inghiottito dalla sabbia. La procura di Civitavecchia, che indaga sull'accaduto, ha disposto il trasferimento della salma e nelle prossime ore valuterà se procedere o meno con l'autopsia.

La tragedia

Il giovane si trovava in vacanza con la famiglia. Secondo una prima ricostruzione, attorno alle ore 15 di ieri, il 17enne avrebbe cominciato a scavare una buca assieme alla sorella di 14 anni e ai fratellini di 8 e 5 anni. Un gioco, come spesso fanno i ragazzini in spiaggia, che si è trasformato in una trappola mortale. Rimasto da solo, Riccardo si è calato nel tunnel. È arrivato a circa un metro e mezzo di profondità quando, all'improvviso, le pareti di sabbia sono crollate e lo hanno sommerso.

L'allarme e le urla della madre

Preoccupati per l'assenza del figlio, i genitori hanno cominciato a cercarlo. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, sarebbe stato il fratellino più piccolo a indicare ai familiari il punto esatto in cui il 17enne stava scavando la buca, ormai completamente ricoperta dalla sabbia. Il padre ha allertato subito il 118, mentre la madre urlava disperata: " Aiuto, tiratelo fuori! ". Sul posto sono arrivati anche i bagnini dello stabilimento vicino e alcuni bagnanti, ma purtroppo per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Quando i soccorritori lo hanno estratto dalla sabbia, il cuore di Riccardo si era già fermato.

La testimonianza: "Gli è crollato tutto addosso"

" Aveva costruito un tunnel - ha raccontato al Corriere della Sera uno dei bagnanti che si trovava sul posto al momento della tragedia - ma forse quando era sotto, gli è crollato tutto addosso. Non si vedeva nulla dalla spiaggia, la buca era come sparita. Nessuno poteva accorgersi che lui era là sotto. Scavavamo tutti, ma la sabbia è pesante ". I carabinieri di Civitavecchia avrebbero già sentito alcuni testimoni nel tentativo di ricostruire la dinamica dell'accaduto.

Il sindaco: "Una morte assurda"

I genitori e i fratelli di Riccardo sono sopraffatti dal dolore. Anche la comunità di Montalto Castro è sotto choc. " Quella successa nella spiaggia di Montalto di Castro è una tragedia inimmaginabile ", ha detto all'Adnkronos Emanuela Socciarelli, il sindaco della piccola cittadina Viterbese. " Quante volte, noi genitori, abbiamo avuto il pensiero per i nostri figli in acqua, o magari per dei pezzi di vetro nascosti nella sabbia che potessero ferirli a piedi scalzi. Ma mai e poi mai ci siamo preoccupati quando li vedevamo scavare una buca. - ha proseguito il primo cittadino - Riccardo aveva 17 anni ed è morto mentre scavava un tunnel".

E infine: "Se mi metto nei panni per un attimo di suo padre o di sua madre, - ha concluso Socciarelli - mi vengono i brividi. Avranno bisogno di un supporto psicologico enorme per gestire una cosa tanto incomprensibile; e mi sento di dirlo da infermiera psichiatrica".