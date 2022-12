"Dammi un bacio". E lo straniero tenta di stuprare l'autista del bus

Si sarebbe avvicinato a lei per chiederle dei soldi. Poi le avrebbe sottratto gli occhiali, minacciandola. Infine, l'avrebbe molestata sessualmente, tentando di baciarla e di violentarla. Protagonista della vicenda svoltasi a Bologna è un ragazzo di 20 anni originario del Camerun, arrestato con le accuse di tentata violenza sessuale e di tentata rapina ai danni dell'autista dell'autobus sul quale stava viaggiando. Stando a quanto riportato dal quotidiano Il Resto del Carlino, l'episodio in questione si sarebbe verificato nelle scorse ore su un bus della linea Tper in servizio nel capoluogo dell'Emilia - Romagna. Poco dopo essere salito, approfittando di una fermata, lo straniero si sarebbe diretto con decisione verso la donna che conduceva il mezzo, chiedendole di allungargli qualche banconota con fare sempre più insistente.

Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, dinanzi al suo rifiuto le avrebbe afferrato gli occhiali da vista che aveva appoggiato sul cruscotto. E non contento, ormai sempre più fuori di sé, ad un certo punto sarebbe saltato direttamente addosso alla conducente. L'avrebbe palpeggiata ed avrebbe provato a baciarla, dopo aver mimato il gesto di togliersi i pantaloni. Il tutto, davanti ai (pochi) passeggeri presenti in quel momento, che hanno assistito attoniti alla scena. E probabilmente la situazione sarebbe degenerata ulteriormente, se qualcuno di loro non avesse allertato le forze dell'ordine chiedendo l'invio di una volante. Sul posto è quindi giunta una pattuglia della polizia, con gli agenti che sono riusciti a bloccare l'africano prima che riuscisse nel suo intento. Dagli accertamenti successivamente condotti sul suo conto, è emerso oltretutto come l'extracomunitario avesse già alle spalle alcuni precedenti. Alla luce di tutto ciò, è quindi finito in manette.