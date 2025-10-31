Delitto di Garlasco, l'avvertimento dell'avvocato De Rensis: "L'autunno caldo è appena iniziato"

In questi giorni sono stati molti i colpi di scena relativi al delitto di Garlasco, non ultima l'iscrizione nel registro degli indagati di Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio. Nel commentare le ultime notizie, l'avvocato Antonio De Rensis, legale che assiste Alberto Stasi, ha dichiarato che si tratterà di un autunno molto caldo, come aveva annunciato tempo fa.

Ospite stamani a Mattino Cinque, De Rensis e Federico Gallo, legale di Massimo Lovati (l'ex avvocato di Andrea Sempio), hanno discusso delle ultime informazioni relative al caso Garlasco e alle inchieste ad esso collegate. Giuseppe Sempio è adesso indagato per presunta corruzione: secondo gli inquirenti, Sempio avrebbe cercato di corrompere il pm Mario Venditti per ottenere l'archiviziazione dell'inchiesta sul figlio Andrea. De Rensis ha colto l'occasione per ricordare di aver dichiarato, qualche tempo fa, che questo sarebbe stato un autunno molto caldo. "All'inizio di settembre io parlai di autunno caldo e credo che l'autunno sia appena iniziato, ma sono mie opinioni personali" , ha dichiarato in modo sibillino.

A pensarla come De Rensis sembra essere anche Federico Gallo, che ha affermato: "Adesso sta girando una canzone sul web sul gallo, mentre c'è un'altra canzone di Riccardo Cocciante che si chiama Era già tutto previsto. Se una persona è attenta e legge gli atti e si confronta col proprio assistito, non aveva dubbi su quanto poteva accadere e, come dice il collega De Rensis, credo che sarà un autunno caldo e io credo che siamo all'inizio. Ma non perché io sia, come dicono, il portavoce di Lovati… Lovati è un grande avvocato, io sono il suo difensore, io parlo e mi assumo le responsabilità di ciò che dico".

In merito alla propria affermazione, Antonio De Rensis ha poi specificato che si tratta di una sua opinione personale. L'avvocato sembra però convinto che nelle prossime settimane ci saranno ulteriori approfondimenti. "I soldi partono, e parlo per ipotesi di laboratorio: i soldi a volte arrivano, ma a volte, prima di arrivare, transitano, e parlo in linea generale", ha dichiarato. " Follow the money? Credo di sì, anche in questo caso funzionerà.

Ma mi lasci dire che le indagini tradizionali, in questa vicenda, sono state sempre in secondo piano; invece adesso ci rendiamo conto quanta importanza hanno e avranno, le indagini tradizionali: mi creda, avranno un ruolo importantissimo", ha concluso.