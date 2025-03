Il Dna prelevato di nascosto e l'alibi. Chi è Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco

Ascolta ora 00:00 00:00

Una nuova perizia genetica potrebbe riaprire il caso relativo al delitto di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto del 2007 a Garlasco e per il cui omicidio è stato condannato in via definitiva a 16 anni di carcere l'allora fidanzato Alberto Stasi. Un'indagine aperta dalla procura di Pavia con i carabinieri del Nucleo investigativo di Milano riaccende i fari su Andrea Sempio, un amico del fratello di fratello di Chiara che all'epoca frequentava la villetta di via Pascoli. L'ipotesi di reato formulata dai pm pavesi e contestata all'indagato è quella di concorso in omicidio con ignoti o lo stesso Stasi. " Il mio assistito è sconvolto e allibito " ha dichiarato l'avvocato Massimo Lovati, che difende Sempio. Domani il 37enne sarà sottoposto in modo " coattivo ", su ordine del giudice per le indagini preliminari, al test salivare e al tampone del Dna.

Il nome di Sempio era già emerso nel 2016 quando una perizia genetica depositata dalla difesa di Alberto Stasi aveva evidenziato alcune tracce di Dna sotto le unghie di Chiara che sarebbero state rinconducibili al ragazzo. Tuttavia nel marzo del 2017 il gip di Pavia Fabio Lambertucci, accogliendo la richiesta del pm Mario Venditti, decise di archiviare la vicenda. Nel provvedimento il gip sottolineava l'inadeguatezza delle modalità adoperate per reperire il Dna di Sempio - che venne estratto da una bottiglietta d'acqua, una tazzina da caffè e un cucchiaino sottratti da un bar da un investigatore privato ingaggiato dai legali dell'ex studente della Bocconi - e concordava con il pubblico ministero nel considerare come "r adicalmente priva di attendibilità la consulenza tecnica sul materiale genetico offerto oggi dalla difesa Stasi ". Il magistrato smontò anche l'ipotesi che Sempio si fosse invaghito di Chiara.

In conclusione, se è non condivisibile ma umanamente comprensibile l'intento di fare di tutto per difendersi da una gravissima accusa, anche dopo l'esaurimento dei possibili gradi di giudizio ordinario, nel caso di specie

ci si deve tuttavia arrestare di fronte all'inconsistenza degli sforzi profusi dalla difesa di Stasi" per trovare un colpevole alternativo all'omicidio di Chiara Poggi"

- sottolineava il gip di Pavia nel decreto di archiviazione -