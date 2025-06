Una donna morta in un'auto parcheggiata. La macabra scoperta a Milano

C'erano ancora le ultime luci del giorno a Milano quando, attorno alle 21.30 di domenica, il cadavere di una donna è stato trovato in via Valtellina. Era a bordo di un'auto parcheggiata davanti a un'officina meccanica situata poco prima del ponte sullo Scalo Farini. Sono stati due passanti a dare l'allarme, dopo aver noto la vittima immobile nel sedile posteriore della vettura. Immediato l'arrivo del personale medico e delle forze dell'ordine ma è stato possibile solo constatare la morte.

Non sono state trovate ferite visibili sul suo corpo, tuttavia le indagini non escludono alcuna pista e già nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia per capire come sia morta. Sono in corso anche le indagini per darle un nome, per identificarla e risolvere il primo giallo di questa morte. Non aveva documenti con sé e non è chiaro se fosse una senzatetto che viveva in quell'auto, con targa rumena, della quale non ci sono state segnalazioni. L'auto, un vecchio modello Mercedes, è stato trovato in condizioni non ottimali. Attorno alla donna era pieno di sporcizia e pattume, da qui la deduzione che fosse il suo riparo. Ma prima di qualunque certezza l'obiettivo è quello di determinarne l'identità.

Tra le ipotesi che sembrano più plausibili c'è quella di un malore, forse dovuto a un consumo eccessivo di droga, oppure a un gesto volontario. La presenza di fluidi corporei attorno al cadavere potrebbe avvalorare questa ipotesi anche se non viene comunque escluso che sia vittima di un delitto, motivo per il quale a condurre le indagini è la Squadra Mobile di Milano. Non è ancora stato reso noto se quella vettura fosse conosciuta in zona, se qualcuno conoscesse quella donna o se sia arrivata di recente.

Non è nemmeno stato accertato il collegamento tra la macchina e la donna in questa fase delle indagini. Quando la polizia è arrivata sul posto dopo l'allarme le portiere l'auto erano chiuse ma non bloccate e attorno all'auto sono stati trovati diversi giacigli.