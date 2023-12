Milano, la Rancilio trovata morta in casa. Il figlio interrogato e portato in ospedale: aveva assunto psicofarmaci

Articolo in aggiornamento...

Una donna di 73 anni, Fiorenza Rancilio, è stata trovata senza vita nel salone del suo appartamento al civico 6 di via Crocefisso, in pieno centro a Milano, nella tarda mattinata di mercoledì 13 dicembre. La vittima presenta una vistosa ferita alla testa. Ad allertare i carabinieri sarebbe stato il custode del palazzo. Sul posto intervenuti gli specialisti della sezione Rilievi del nucleo investigativo per un primo sopralluogo nell'abitazione. S'indaga per omicidio.

Il figlio sentito dagli investigatori

Stando a quanto apprende l'Ansa, la porta d'ingresso dell'appartamento era chiusa a chiave dall'interno. In casa, al momento del ritrovamento del cadavere, ci sarebbe stato il figlio 35enne della donna. Il giovane era in stato di forte choc, forse dovuto all'assunzione di psicofarmaci. Gli investigatori lo stanno sentendo in queste ore. Sarebbero stati interpellati anche familiari e conoscenti dell'anziana nel tentativo di ricostruire quanto accaduto.

Chi è la vittima

Fiorenza Rancilio era l'erede di una nota famiglia di imprenditori che opera nel settore immobiliare. La donna è stata anche presidente della fondazione "Augusto Rancilio", intolata a suo fratello. La mattina del 2 ottobre 1978, l'allora 26enne Augusto fu aggredito e rapito dall'Anonima sequestri mentre stava entrando in un cantiere a Cesano Boscone (Milano). Non è mai stato ritrovato. Secondo il racconto di alcuni collaboratori di giustizia, il giovane fu ucciso dai suoi carcerieri.

